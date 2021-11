Le t-shirt d’Aaron Rodgers devient viral avant le match des Packers (Photos)

Le quart-arrière des Green Bay Packers, Aaron Rodgers, a connu un mois de novembre chargé.

Entre son test COVID-19 positif, l’aveu ultérieur qu’il a induit les gens en erreur sur son statut vaccinal et tout le battage entourant l’implication de sa fiancée, personne ne reprocherait à l’ancien MVP d’avoir essayé de faire profil bas.

Pourtant, Rodgers a décidé de faire exactement le contraire cette semaine.

Plutôt que de fuir les projecteurs, il l’a invité en optant pour un t-shirt très spécial.

La chemise en question parle d’elle-même :

Le maillot en question disait « Notre entraîneur est plus chaud que le vôtre », avec une photo souriante de l’entraîneur-chef des Packers Matt LaFleur au milieu.

Inutile de dire que les fans ont immédiatement réagi :

De toute évidence, Rodgers a eu une année mouvementée. Entre les histoires de pourquoi il déteste les Packers, pourquoi ses coéquipiers le détestent et tous les récits de sa mesquinerie – cela a été une chose après l’autre.

Malgré tout, Green Bay a maintenu la mainmise sur la NFC Nord. Et à cause de cela, Rodgers se sent sans aucun doute un peu plus libre de s’exprimer qu’il ne le ferait autrement.

Combien de temps dureront les bons moments ? Le temps nous le dira.

Mais pour l’instant, Rodgers se sent clairement.

