Le t-shirt d’Outland Denim contribue à la Journée mondiale des Nations Unies contre la traite des êtres humains – WWD

Outland Denim sortira vendredi un t-shirt «Sucker for Humanity» pour sensibiliser et profiter à la Journée mondiale des Nations Unies contre la traite des êtres humains. La marque australienne de denim éthique haut de gamme a été fondée en 2011 par James Bartle avec pour mission principale d’aider les survivants de la traite des êtres humains.

« Il existe un cycle d’exploitation intégré dans l’industrie de la mode conventionnelle. La mode est produite d’une manière qui exploite les personnes qui l’ont créée et la planète. Et puis, au cours des dernières années, en réponse à la demande de la communauté, les marques donneront X pour cent de leurs bénéfices à des œuvres caritatives. Ce qui est bien d’une certaine manière, mais aussi ironique lorsque les personnes responsables de la confection de vos vêtements sont toujours exploitées », a déclaré Bartle à WWD. « Notre modèle consiste à réécrire le système pour élever les gens tout au long du processus de production lui-même. Opportunité d’emploi sûr et stable, salaires suffisants, accès à l’éducation, aux soins de santé — le soutien holistique nécessaire pour aider les individus, les familles et les communautés à sortir de la vulnérabilité. Plus nous grandissons, plus nous pouvons offrir d’opportunités, et donc lorsque les gens achètent l’Humanity T, ou n’importe quel vêtement Outland, c’est le cycle de la liberté auquel 100 pour cent de leur argent va.

En résumé, 75 % des salariés de la marque sont issus de situations d’exploitation, ou d’une position de vulnérabilité à exploiter (85 % des salariés anciennement à risque ont signalé un risque réduit après un emploi chez Outland Denim), et de 2016 à 2020, le La marque a pu impacter 750 personnes (personnes, personnel, membres du ménage et personnes à charge) grâce à un emploi stable et à un salaire décent.

Le t-shirt « Sucker for Humanity », 90 $ dans les tailles XS à XL, insiste davantage sur l’importance en affichant « comment nous, en tant que consommateurs, pouvons apporter un changement significatif simplement par nos choix de mode – à commencer par ce t-shirt Outland Denim ». La marque publiera également un rapport d’impact médiatique suite au lancement du T-shirt (sur le e-commerce de la marque).