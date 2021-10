Le T248 de Thrustmaster est un excellent volant de course PS5

Le nouveau T248 à 399,99 $ de Thrustmaster est une configuration de volant et de pédale à retour de force conçue pour la PS5, la PS4 et le PC. Bien qu’il ne soit pas aussi haut de gamme que certains des équipements de passionnés les plus extrêmes, il est destiné à être un package tout-en-un qui permet aux joueurs de démarrer avec une configuration de volant de bonne qualité.

Je l’utilise depuis un certain temps avant sa sortie aujourd’hui, et je pense que Thrustmaster a trouvé un équilibre impressionnant entre prix et performances. Si vous pouvez l’intégrer à votre configuration, c’est une excellente option pour PlayStation et PC. (Une version compatible Xbox suivra également plus tard cette année.)

Bon produit

Excellent retour de force pour le prix Design élégant et haut de gamme Configuration facile et compatibilité étendue

Mauvaises choses

Pas idéal pour de nombreux bureaux et tables basses PC et PlayStation uniquement (pour l’instant)

Si vous n’avez jamais utilisé de roue à retour de force auparavant, il est difficile d’exagérer à quel point on peut changer l’expérience de jeu de course. Une bonne roue offre un niveau élevé de résistance et peut reproduire les effets de la piste sur votre véhicule avec des détails granulaires, ce qui augmente à la fois l’immersion et votre compréhension de ce qui se passe.

Les fans de simulateurs de course les plus dévoués utilisent des roues à entraînement direct, qui sont essentiellement des roues de voiture entièrement attachées directement à des moteurs volumineux et coûtent généralement des milliers de dollars. Les roues d’entrée de gamme, quant à elles, reposent sur des engrenages plus conventionnels et des moteurs ronflants. Le système « Hybrid Drive » de Thrustmaster se situe quelque part entre les deux, utilisant des courroies et des poulies pour fournir un retour de force ; la société affirme que le T248 est la seule roue de sa gamme de prix à utiliser une courroie dans sa conception comme celle-ci.

Le T248 se démarque également en intégrant un écran LCD dans le volant lui-même. Selon le jeu, cela peut afficher des informations telles que les informations sur le tour, la vitesse, votre position, etc., ou des paramètres spécifiques à l’appareil tels que le type de retour de force et l’angle de la roue. Ce n’est pas quelque chose que je passe beaucoup de temps à regarder – c’est généralement une mauvaise idée de détourner le regard de l’écran réel lorsque vous jouez à un jeu de course – mais cela ajoute une belle touche d’authenticité.

Le T248 est assez facile à connecter à votre PlayStation ou PC. Il nécessite une alimentation externe, mais sinon, il s’agit simplement de connecter les pédales au volant, puis un seul câble USB à votre machine de jeu. (Vous devez télécharger un pilote sur PC.) Il possède tous les boutons que vous attendez d’un contrôleur PS5, ce qui vous permet de naviguer facilement dans les menus, etc. Une chose à surveiller est qu’il se calibrera en tournant rapidement la roue d’avant en arrière lorsque vous allumez votre matériel, ce qui pourrait être alarmant si vous ne vous y attendez pas.

Une autre chose à laquelle vous ne vous attendez peut-être pas est la difficulté potentielle de mettre en place tout l’équipement. La roue est livrée avec un système de serrage relativement facile à fixer à un bureau ou à une table, mais vous constaterez probablement que vos meubles existants ne sont pas à la hauteur ou à l’emplacement idéal pour une position confortable. Dans mon salon, par exemple, j’ai une table basse près du canapé, donc si je fais de la place pour les pédales, je dois repousser la table et me pencher sur le volant pour l’atteindre. La configuration fonctionnait mieux dans mon bureau avec mon PC car je pouvais simplement mettre les pédales sous le bureau, mais cela m’a fait souhaiter des verrous de roue sur ma chaise, car le fait de claquer les freins finissait parfois par me faire reculer sur le sol dur.

Rien de tout cela n’est une nouveauté pour les amateurs de jeux de course, bien sûr, c’est pourquoi ils optent souvent pour des configurations plus élaborées impliquant le vissage des roues et des pédales dans un cadre dédié de style cockpit. Ceux-ci peuvent être relativement accessibles et peu coûteux, mais il s’agit évidemment plus d’un engagement d’espace que de fixer une roue à un bureau existant. Comme le T248 est un produit destiné à offrir aux utilisateurs novices une bonne expérience prête à l’emploi, il convient de noter que vous devrez peut-être effectuer vous-même quelques ajustements supplémentaires par rapport à ce que Thrustmaster est capable d’inclure.

Une fois que vous êtes installé et confortable, le T248 est excellent. J’y ai joué avec une grande variété de jeux de course, des titres d’arcade comme Dirt 5 et Forza Horizon 4, à des versions plus réalistes comme F1 2020 et Assetto Corsa, et chacun d’entre eux se sent comme des jeux complètement différents par rapport à l’expérience que vous obtenez avec un contrôleur ordinaire. Vous avez une bien meilleure idée du moment où votre voiture pourrait devenir incontrôlable ou du moment où vous devriez commencer à accélérer en sortie de virage. Même un jeu relativement spécialisé comme MudRunner – qui consiste à labourer des véhicules soviétiques lourds à travers des environnements tout-terrain difficiles – se transforme en un combat contre la machinerie et le terrain.

Bien que vous n’obteniez pas le niveau de rétroaction d’une configuration coûteuse à entraînement direct, c’est beaucoup plus convaincant et réaliste que les roues bas de gamme que j’ai utilisées. Il se sent également plus haut de gamme, avec une finition cuir sur mousse entourant la roue elle-même. Il n’y a pas de levier de vitesse inclus, mais les palettes de changement de vitesse magnétiques derrière le volant sont satisfaisantes. Les pédales se sentent également très substantielles, y compris une pour l’embrayage ainsi que l’accélérateur et le frein, et vous pouvez ajuster leur niveau de résistance en échangeant les ressorts.

Vous n’avez pas strictement besoin d’un volant pour jouer à des jeux de course, tout comme vous n’avez pas besoin d’un bâton de vol pour les simulateurs de vol ou d’un bâton de combat pour les combattants. Mais comme pour ces genres, un contrôleur dédié doit être considéré comme essentiel pour les amateurs en herbe. Si vous êtes un débutant qui est sérieux à propos de l’idée – ou tout simplement vraiment excité pour Gran Turismo 7 ou Forza Horizon 5 – le T248 est un excellent moyen de commencer. Pour un contrôleur de jeu, 399 $ n’est pas exactement un territoire d’achat impulsif, mais je pense que vous obtenez un bon rapport qualité-prix pour ce qu’est ce package.

La seule chose à savoir est que cela nécessite un léger engagement. Vous voudrez soit vous assurer qu’il peut déjà fonctionner dans votre environnement de vie, soit vous préparer à construire une plate-forme de conduite complète dans votre sous-sol. Le T248 a passé la plupart de son temps attaché au bureau de mon bureau, et ça a été une explosion. Mais si j’avais de la place pour un cadre, eh bien, ce serait un tout nouveau terrier de lapin.

Le Thrustmaster T248 compatible PlayStation et PC est disponible dès aujourd’hui. Une version compatible Xbox et PC suivra cette année.