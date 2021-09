Le tabagisme peut augmenter le risque de gravité et de décès du COVID-19, selon une étude

Les chercheurs ont découvert que par rapport aux personnes qui n’avaient jamais fumé, les fumeurs actuels étaient 80% plus susceptibles d’être admis à l’hôpital et beaucoup plus susceptibles de mourir de COVID-19. (Image représentative : IE)

Le tabagisme est très susceptible d’augmenter la gravité du COVID-19 et le risque de mourir de l’infection virale, selon une étude publiée mardi. Des études menées au début de la pandémie ont signalé une prévalence de fumeurs actifs plus faible parmi les personnes admises à l’hôpital avec COVID-19 que dans la population générale. Cependant, d’autres études basées sur la population ont suggéré que le tabagisme est un facteur de risque d’infection.

La plupart des recherches à ce jour, cependant, ont été de nature observationnelle et donc incapables d’établir un effet causal. La dernière étude, publiée dans la revue Thorax, est la première du genre à mettre en commun des données d’observation et génétiques sur le tabagisme et le COVID-19 pour renforcer les preuves.

«Nos résultats suggèrent fortement que le tabagisme est lié à votre risque de contracter un COVID sévère, et tout comme le tabagisme affecte le risque de maladie cardiaque, de différents cancers et de toutes ces autres affections auxquelles nous savons que le tabagisme est lié, il semble que ce soit la même chose pour COVID », a déclaré la chercheuse principale Ashley Clift. « Le moment est donc peut-être aussi bon que n’importe quel autre pour arrêter de fumer et arrêter de fumer », a déclaré Clift, de l’Université d’Oxford au Royaume-Uni. L’équipe de chercheurs d’Oxford, de l’Université de Bristol et de l’Université de Nottingham s’est appuyée sur des dossiers de soins primaires liés, des résultats de tests COVID-19, des données d’admission à l’hôpital et des certificats de décès. Ils ont recherché des associations entre le tabagisme et la gravité de l’infection COVID-19 à partir de janvier à août 2020 chez 421 469 participants de la UK Biobank, dont tous avaient fait analyser leur constitution génétique lorsqu’ils ont accepté de participer en 2006-10.

Les chercheurs ont découvert que par rapport aux personnes qui n’avaient jamais fumé, les fumeurs actuels étaient 80% plus susceptibles d’être admis à l’hôpital et beaucoup plus susceptibles de mourir de COVID-19. Ils ont utilisé la randomisation mendélienne pour évaluer si une prédisposition génétique au tabagisme et au tabagisme important pouvait avoir un rôle dans la gravité du COVID-19 chez 281 105 des participants d’origine vivant en Angleterre.

La randomisation mendélienne est une technique qui utilise des variantes génétiques comme proxy d’un facteur de risque particulier – dans ce cas, des variantes génétiques qui rendent une personne plus susceptible de fumer ou de fumer plus fortement – pour obtenir des preuves génétiques à l’appui d’une relation causale.

La technique a révélé qu’une prédisposition génétique au tabagisme était associée à un risque d’infection 45 % plus élevé et à un risque 60 % plus élevé d’hospitalisation pour COVID-19. Avoir ces facteurs génétiques à fumer plus fortement était associé à plus de deux fois le risque d’infection, une multiplication par cinq du risque d’hospitalisation et une multiplication par 10 du risque de décès dû au virus, ont découvert les chercheurs.

Alors que les chercheurs reconnaissent qu’ils se sont appuyés uniquement sur les données de test COVID-19 des hôpitaux plutôt que sur des données communautaires plus représentatives, ils soulignent la similitude des résultats dans les deux ensembles d’analyses. Les analyses d’observation indiquant des associations avec les comportements tabagiques récents et la randomisation mendélienne Les analyses indiquant des associations avec une prédisposition à vie au tabagisme et à la lourdeur du tabagisme soutiennent un effet causal du tabagisme sur la gravité du COVID-19, ont-ils déclaré.

