Le tableau de rémunération et de rémunération du PDG voit Tim Cook se classer 171/500

Le WSJ a publié son classement annuel des régimes de rémunération et de rémunération des PDG pour les entreprises du S&P 500, et Tim Cook d’Apple ne prend que la 171e place alors qu’AAPL se situe en tête de l’indice par valeur d’entreprise.

Standard and Poor’s 500 (S&P 500) classe les entreprises américaines par capitalisation boursière, plaçant AAPL en première place avec sa valeur de plus de 2 000 milliards de dollars…

En effet, AAPL représente près de 6% de la valeur totale des 500 plus grandes entreprises américaines, mais cela ne se reflète pas dans le salaire du PDG Tim Cook et sa rémunération liée aux performances.

Le WSJ rapporte que le package total de Cook pour 2020 valait 14 769 259 $, ce qui n’est qu’un peu plus élevé que la médiane de 13,4 millions de dollars à travers le S&P 500. Au cours d’une année où le rendement sur un an pour les actionnaires était de 109%, la rémunération de Cook a augmenté de un plus modeste 28 %. (Les rendements pour les actionnaires sont mesurés comme l’augmentation du cours de l’action, plus les dividendes.)

Le directeur général le mieux payé était le fondateur et PDG de Paycom Software, Chad Richison. Le WSJ note que certains des meilleurs revenus proviennent d’entreprises dont les actions ont bien fonctionné pendant la pandémie.

Le fondateur de Paycom Software Inc., Chad Richison, dont le package salarial était évalué à plus de 200 millions de dollars, était le PDG le mieux payé dans l’analyse du Journal. Sept PDG ont reçu une rémunération évaluée à plus de 50 millions de dollars l’an dernier, contre deux en 2019 et trois en 2018. La plupart des entreprises dirigées par les meilleurs salariés de cette année ne font généralement pas partie de la stratosphère salariale. Plusieurs reflètent les gagnants de la pandémie et de ses turbulences économiques, notamment le fabricant de jeux vidéo Activision Blizzard Inc. et le géant de la biotechnologie Regeneron Pharmaceuticals Inc. La plupart des programmes de rémunération des PDG sont principalement des actions ou des options d’achat d’actions restreintes, car les conseils d’administration continuent de mettre l’accent sur les structures de rémunération destinées à lier la rémunération des dirigeants à la fortune des actionnaires en général. En conséquence, à mesure que les cours des actions augmentent, les rémunérations peuvent dépasser les chiffres annoncés : le PDG de General Electric Co., Larry Culp, a reçu des subventions en capital en 2020, initialement évaluées à environ 57 millions de dollars, qui sont passées à 100 millions de dollars à la fin de l’année.

Certaines des sociétés cotées ont tenu à souligner que les sommes totales indiquées étaient les meilleures récompenses, en fonction des objectifs de performance atteints.

Paycom a déclaré que la société doit réaliser des gains commerciaux et opérationnels importants pour que M. Richison réalise la majeure partie de son salaire, et a noté qu’il ne serait pas éligible à d’autres subventions en capital pendant cinq ans.

Certains fondateurs choisissent de ne toucher aucun salaire, ou seulement une somme symbolique, principalement dans les cas où la valeur de leurs actions rendrait un salaire non pertinent.

Le cofondateur de Twitter Inc., Jack Dorsey, a gagné 1,40 $ – un centime pour chaque personnage dans la limite initiale de 140 caractères de la plate-forme de messagerie sociale – et Steven Kean, propriétaire du gazoduc Kinder Morgan Inc., a gagné 1 $. Le moins payé de tous, du moins en ce qui concerne la rémunération déclarée, était Elon Musk, l’un des dirigeants les plus riches du monde, TSLA -0,89 % de Tesla Inc. Il a déclaré un salaire nul pour 2020, même s’il a récolté des options d’achat d’actions d’une valeur de 32 milliards de dollars dans le cadre de son programme de rémunération historique de 2018.

Lorsque Steve Jobs est revenu chez Apple, il a pris un salaire de 1 $ par an comme expression de sa foi dans l’avenir de l’entreprise, prenant la majeure partie de sa rémunération sous forme d’actions.

Il convient de noter qu’il existe différentes façons de classer la rémunération du PDG. Certains classements tiennent compte de l’augmentation de la valeur des actions déjà détenues et/ou des actions acquises au cours des années précédentes au fur et à mesure qu’elles sont acquises, les deux pouvant présenter des résultats très différents.

