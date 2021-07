Le tableau des dépenses nettes de la Premier League surprend alors que l’accord de Ben White place Arsenal en tête avec Manchester United, mais Chelsea et Man City ont en fait fait de l’argent cet été

in

Alors que les équipes se préparent pour la saison 2021/22 de Premier League, tous les clubs dépensent de l’argent pour améliorer leurs équipes, mais qui sont les plus dépensiers jusqu’à présent ?

Seuls Newcastle United, Manchester City et Chelsea n’ont pas encore dépensé un centime, bien que les vainqueurs de la Premier League et les champions d’Europe soient liés à certains des plus gros contrats.

Man United a déjà signé une signature estivale de haut niveau à Jadon Sancho

Avec le pouvoir financier que possèdent respectivement les propriétaires de City et des Blues, Cheikh Mansour et Roman Abramovich, ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils n’ouvrent leur chéquier.

Actuellement, Arsenal, Manchester United, Leicester City, Liverpool, Aston Villa et Norwich City ont dépensé le plus d’argent pour attirer de nouveaux joueurs.

Les Gunners ont finalement obtenu l’accord de 50 millions de livres sterling de Ben White, tandis que d’autres accords notables incluent la signature de 73 millions de livres sterling par United du Borussia Dortmund et de l’ailier anglais Jadon Sancho, et les accords de Leicester City pour Patson Daka et Boubakary Soumare pour un total combiné de 40 millions de livres sterling.

Liverpool a également joué gros pour Ibrahima Konate, dépensant 36 millions de livres sterling pour le défenseur du RB Leipzig.

Le nouveau Konate n ° 5 de Liverpool devrait s’intégrer directement aux côtés de Jurgen Klopp cette saison après son arrivée du RB Leipzig

Pendant ce temps, Villa a débordé et a battu Arsenal à la signature d’Emiliano Buendia pour 33 millions de livres sterling et les vainqueurs du championnat Norwich City ont déboursé 31,5 millions de livres sterling pour six joueurs alors qu’ils se préparent pour leur retour dans l’élite.

Cela étant dit, les dépenses de quelques-uns de ces clubs diminuent considérablement le total de leurs transferts nets.

Liverpool, malgré l’arrivée d’un autre défenseur central cet été à la suite de sa crise défensive de la saison dernière, n’a dépensé que 7 millions de livres sterling à la suite des ventes intelligentes de Marko Grujic, Harry Wilson et d’autres pour un total de 29 millions de livres sterling.

Norwich City a gagné de l’argent cet été, les 33 millions de livres sterling reçus de Villa pour Buendia ont permis aux Canaries de réaliser un bénéfice de 1,5 million de livres sterling, malgré la signature de sept joueurs.

Le terme « dépenses nettes » a été largement utilisé ces derniers temps à la lumière des frais importants que les clubs ont reçus pour compenser l’argent qu’ils ont dépensé.

getty

Abramovich a dépensé beaucoup d’argent à Chelsea, mais ses accords judicieux ont également permis aux Bleus de générer des millions grâce aux ventes de joueurs.

Chelsea, par exemple, un club connu pour dépenser beaucoup d’argent, a également reçu des sommes considérables.

Quand ils finiront par signer ou deux cette fenêtre de transfert, ils pourront se vanter du fait que le club a réalisé jusqu’à présent 29,86 millions de livres sterling de ventes.

Prise en compte des dépenses nettes ; United, Crystal Palace, Leicester et Aston Villa sont toujours les plus gros dépensiers.

Et avec Liverpool et Norwich recevant tous deux de gros montants, les prochains plus gros dépensiers deviennent alors – étonnamment – ​​Leeds et Brentford.

Qui aurait pensé que les clubs les plus riches de la Premier League seraient jusqu’à présent en bas des plus gros dépensiers de la fenêtre de transfert…

Les plus gros dépensiers nets de la Premier League

=1. Arsenal : 73 millions de livres sterling

=1. Manchester United : 73 millions de livres sterling

3. Palais de cristal : 41 millions de livres sterling

4. Leicester City : 40 millions de livres sterling

5. Villa Aston : 27,5 millions de livres sterling

6. Leeds United : 23,8 millions de livres sterling

7. Brentford : 23 millions de livres sterling

8. Brighton et Hove Albion : 17 millions de livres sterling

9. Wolverhampton Wanderers : 11,4 millions de livres sterling

10. Watford : 10,25 millions de livres sterling

11. Burnley : 4 millions de livres sterling

12. Everton : 1,1 million de livres sterling

13. Southampton : 600 000 £

14. Newcastle United : 0 £

15. Norwich City : -1,5 M £

16. West Ham United : -2,3 millions de livres sterling

17. Tottenham Hotspur : -3,5 millions de livres sterling

18. Liverpool : -7 millions de livres sterling

19. Chelsea : -29,86 millions de livres sterling

20. Manchester City : -38,3 millions de livres sterling

