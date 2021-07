Le tableau des médailles olympiques est un “mensonge”

Il n’est pas trop rare que certaines « vérités historiques » ne le soient pas vraiment et soient plutôt des clichés acceptés par habitude. Par exemple, ni Napoléon Bonaparte n’était petit, ni Guillotin n’est mort sur la guillotine. Sherlock Holmes n’a jamais “dit” cela “élémentaire, cher Watson”, et Ilse n’a pas non plus demandé à Sam de “rejouer” “Au fil du temps” dans le film Casablanca. L’histoire olympique a aussi sa part de ces canulars. Par exemple, l’un des fondements des Jeux tout au long des 124 ans qu’ils ont eu lieu à l’ère moderne est, en réalité, quelque chose d’inexistant. Nous savons que l’événement est devenu une vitrine de premier niveau pour l’image publique des nations.

Tout au long des éditions XXXI de l’Été et de la XXIII Hiver (LIV au total), tous les pays ont investi de grandes ressources humaines et financières pour figurer, d’une part, dans la liste des participants et, d’autre part, et peut-être plus important encore, dans le classement par nations. , dans le tableau des médailles, le plus haut possible. Et il y a le détail: ce tableau des médailles n’existe pas vraiment. Cela ne fait pas partie des Jeux. C’est simplement une convention sociale qui, paradoxalement, malgré son inexistence, est devenue la base principale de la popularité olympique.

Et ce n’est pas que ce soit un secret ou une erreur : L’article 60 de la Charte olympique établit textuellement que « le CIO et le comité d’organisation des Jeux Olympiques n’établiront aucun classement général par pays » Pourquoi, alors, le « malentendu » s’est-il produit et les Jeux sont-ils centrés sur une fin pour laquelle ils n’ont pas été créés ?

Pour le comprendre, il faut remonter aux débuts de l’Olympisme et de son environnement historique. L’architecte de la reprise des Jeux modernes était un éducateur de formation et partageait le concept didactique du sport qu’avaient les Britanniques. Coubertin a conféré à un moment cette vision de l’universalisme, peu enclin au mêmeLe dernier tiers du 19e siècle et les 14 premières années du 20e étaient connus en Europe sous le nom de « Belle poque », mais en réalité ils étaient la préparation de la Première Guerre mondiale.

LA CLASSIFICATION QUI N’EXISTE PAS : ÉTATS-UNIS, 2 803 ; UNIN SOVITICA, 1 204 ; ROYAUME-UNI, 875 ; FRANCE, 825 ; ALLEMAGNE, 824 … ESPAGNE, 154

Dans un monde de nationalisme galopant, Coubertin a compris que rien ne pouvait se faire à l’international sans compter sur les États. Ainsi, les Jeux Olympiques ont été organisés comme un grand « campus ». Comme une réunion d’école où la compétition était, par règlement, individuelle. Mais, dans la pratique, la revendication était la compétition de l’équipe nationale. Revendication, parce que les Jeux n’étaient pas et ne sont pas des États, mais du Comité International Olympique. La Charte olympique précise également que les comités nationaux sont des représentants du CIO auprès des États, et non des États auprès du CIO… et ce point n’est pas théorique : l’instance internationale est intransigeante, bien que négociatrice, avec les ingérences politiques dans le comités locaux.

Et cette inexistence du tableau général des médailles, du classement par nations, s’inscrit dans la continuité du projet originel de Coubertin que tout le monde, pratiquement, ignorait et auquel le CIO lui-même n’attirait guère l’attention. As, Les États-Unis, la grande puissance émergente des premières années olympiques, se sont fait un honneur d’obtenir de meilleurs résultats que les Britanniques – à Londres 1908, il y a eu des incidents presque diplomatiques.. Le Troisième Reich a fait le reste pour se « blanchir » au niveau international avec l’organisation olympique et avec des succès à Garmisch et à Berlin en 1936. L’Union soviétique, la RDA, les États-Unis et leurs alliés ont transformé la compétition olympique en un autre front de la guerre froide. de 1952 à 1988 et, enfin, on sait que, pour les pays ou territoires qui aspirent à une reconnaissance internationale, figurer dans le défilé olympique et ce tableau officieux des médailles est presque plus important que d’être à l’Assemblée des Nations Unies.

Coubertin était un homme de son temps. Bien que le Mouvement olympique se déclare pacifiste, il n’en était pas exactement un. En fait, il considérait la tolérance comme « une vertu négative », mais reconnaissait les dangers du sectarisme. De façon pessimiste, quoique pragmatique, il considérait que “Demander aux peuples de s’aimer est puéril. Mais entre la tolérance et le fanatisme de la foi il y a place pour le respect mutuel. Ce respect n’est pas une utopie, mais pour cela les gens doivent se connaître”. Ce point de rencontre était le rôle que Coubertin réservait à l’Olympisme, et c’est pourquoi la compétition entre les nations était exclue, bien que, on le voit, seulement théoriquement.

MÊME LE COE « L’INTERDIT »

En 1960, le Comité olympique espagnol a envoyé une lettre officielle aux médias déconseillant de publier la classification « vouée à l’échec » pour, entre autres, le « respect » des « modestes ». L’Espagne a ajouté une seule médaille de 1956 à 1968.

Abonnez-vous à la newsletter du week-end BRAND et recevez dans votre e-mail, les samedis et dimanches tôt le matin, les reportages, interviews et graphiques détaillés de MARCA et ceux de son supplément dominical ‘Primera Plana’.