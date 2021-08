Le tableau des revenus est robuste, le gouvernement doit réduire les taxes sur les carburants

Suivant la tendance actuelle, la plupart des économistes s’attendent à ce que les collections soient au moins 12 à 13% plus élevées.

Grâce aux prélèvements élevés sur les carburants automobiles, à la flambée des bénéfices des entreprises, à une augmentation des impôts sur le revenu et à la hausse des importations, les recettes fiscales brutes du gouvernement au cours du trimestre de juin ont été robustes. À Rs 4,12 lakh crore, ils représentent environ un quart des estimations budgétaires (BE) pour l’année. Les collectes de TPS en juillet se sont élevées à Rs 1,16 crore lakh, en hausse de 33% en glissement annuel (en glissement annuel), une indication que la consommation reprend maintenant que les restrictions de verrouillage ont été assouplies dans la plupart des régions du pays.

Certes, il n’est peut-être pas conseillé de compter les poulets pour l’instant. Une troisième vague de la pandémie ne peut pas encore être exclue, et les prix élevés des matières premières pourraient réduire les bénéfices des entreprises, bien que légèrement. Néanmoins, si l’économie maintient le cap, les collectes d’impôts pour l’exercice 22, ciblées sur 22,2 lakh crore de Rs, ne devraient pas être exagérées, car étant donné les collectes meilleures que prévu pour l’exercice 21, l’augmentation cette année est très modeste de 9,5%. Suivant la tendance actuelle, la plupart des économistes s’attendent à ce que les collections soient au moins 12 à 13% plus élevées.

Cela contribuerait à alléger la pression sur le déficit budgétaire, qui, pour le trimestre de juin, était légèrement supérieur à 18% de l’estimation budgétaire (BE) et bien en deçà de la moyenne historique. Comme le Credit Suisse l’a souligné, le déficit aurait été modeste à 25 % du BE même si le premier dividende de la RBI n’était pas entré. seulement 1% de plus en glissement annuel. La bonne nouvelle est que les dépenses en capital ont augmenté de 26 % en glissement annuel (essentiellement pour les routes et les chemins de fer), tandis que les dépenses en revenus ont diminué de 2 % et les subventions alimentaires étaient élevées.

Certes, les dépenses ont repris en juin et il reste les deux tiers de l’année, mais les commentaires de North Block suggèrent que les dépenses resteront en sourdine tout au long de l’année et pourraient ne pas atteindre les objectifs. On apprend que les dépenses de la plupart des départements au T1FY22 sont restées dans les 20 % de l’EB de l’année, contre la limite disponible de 25 %. Une estimation de FE a montré que les économies pour le Centre pourraient atteindre Rs 1,15 crore lakh au cours de la première moitié de l’exercice en cours.

L’une des raisons pour lesquelles le Centre pourrait maintenir ses dépenses en laisse est la crainte qu’il ne puisse pas atteindre l’objectif de désinvestissement de Rs 1,75 crore lakh. Le bilan du gouvernement dans ce ministère n’a rien d’enthousiasmant. En effet, la privatisation de BPCL, la cotation de LIC et la vente d’Air India prennent leur temps.

Pas surprenant alors, le secrétaire aux finances TV Somanathan a récemment déclaré à FE que la portée d’une grande expansion budgétaire était «limitée». La nécessité de maîtriser le fisc à l’objectif de 6,8 % cette année, sur fond d’un déficit de 9,3 % au cours de l’exercice 21, et de maîtriser la dette publique peut être bien appréciée.

Mais si les transferts en espèces ont été exclus – parce que les bénéficiaires ont tendance à épargner plutôt qu’à dépenser – et s’il y a des mesures de relance très limitées, il y a certainement de solides arguments en faveur d’une baisse des prélèvements sur le diesel. Le raisonnement du Centre selon lequel la pondération des carburants automobiles dans le panier d’inflation est faible est inacceptable.

La hausse des prix du diesel a fait grimper les prix d’une gamme de biens, à un moment où les prix de tous les biens et services sont déjà élevés. Étant donné qu’il a fourni très peu de mesures de relance directes après la pandémie, le Centre doit faire sa part pour contenir l’inflation.

