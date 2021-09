Le tableau du travail n’est-il pas si sombre ?

Il s’agit d’un chiffre supérieur de 29 % aux 23,7 millions signalés lors du sixième recensement économique (EC-6) de 2013-14. Ces chiffres concernent les établissements de 10 employés ou plus, suivis dans neuf secteurs sélectionnés.

Les résultats de l’enquête trimestrielle sur l’emploi (QES) publiée lundi par le Bureau du travail sont encourageants dans la mesure où la situation de l’emploi semble avoir été assez bonne jusqu’au trimestre avril-juin de l’exercice 22. Contrairement aux craintes selon lesquelles les fermetures restreintes, pendant la deuxième vague de la pandémie, continueraient de laisser de nombreux sans emploi, l’enquête montre que le nombre de nouveaux emplois créés était de 30 millions. Il s’agit d’un chiffre supérieur de 29 % aux 23,7 millions signalés lors du sixième recensement économique (EC-6) de 2013-14. Ces chiffres concernent les établissements de 10 employés ou plus, suivis dans neuf secteurs sélectionnés.

Si l’on se fie aux résultats d’autres enquêtes, cette tendance est nettement plus positive. Alors qu’il était bien connu que les secteurs de l’informatique et du BPO avaient commencé à embaucher en assez grand nombre – la croissance dans ce secteur était de 152 % – le bond de l’emploi dans le secteur de la construction à 42 % est une surprise. La contraction de l’emploi dans le segment du commerce de 25 % et, dans le secteur de l’hébergement et de la restauration, de 13 %, était à prévoir puisque de nombreuses entreprises sont restées fermées et ont donc été durement impactées lors de la deuxième vague de la pandémie.

Près de 90 % des 10 593 unités enquêtées sont de petite taille et emploient moins de 100 travailleurs. Il n’est donc pas surprenant que moins d’un cinquième d’entre eux dispensent une formation formelle ; les niveaux de formation les plus élevés ont été observés dans les secteurs de l’informatique, des services financiers et de l’éducation. Étant donné que la majorité des entreprises sont de petites entreprises, il est surprenant qu’un seul des cinq travailleurs n’ait pas été payé en totalité pendant la période du 25 mars au 30 juin, alors que tout le pays était en lock-out.

Les conclusions de l’enquête selon lesquelles seulement 16% des travailleurs ont reçu des salaires réduits avec seulement 3% non payés ne semblent pas réalistes. Ce qui est également vraiment difficile à croire, c’est que dans le secteur de la construction, seulement un quart environ des travailleurs ont reçu des salaires réduits. Étant donné qu’une grande partie des informations semblent avoir été recueillies par téléphone plutôt que par des conversations sur place, les informations reçues peuvent ne pas toujours avoir été de la qualité souhaitée.

D’autres enquêtes auprès des ménages, comme celles du Center for Monitoring Indian Economy (CMIE), ont révélé un état plus modéré du marché du travail, de nombreux travailleurs urbains perdant leurs moyens de subsistance en raison de la pandémie. Sur les 403,5 millions d’emplois en 2019-2020, seuls 282,2 millions ont survécu au verrouillage, a-t-il déclaré, bien que la reprise ait été rapide, les pertes d’emplois se réduisant à 11,1 millions en juillet 2020.

Les dernières données corroborent davantage ce que l’on sait depuis un certain temps maintenant : que la part des femmes dans la main-d’œuvre du secteur organisé est en baisse. Les travailleuses représentaient 29% en avril-juin 2021, inférieur aux 31% enregistrés dans EC-6. De plus, les hommes constituaient près de 71 % de la main-d’œuvre et il n’est pas surprenant que la plupart des femmes travaillent dans les secteurs de l’éducation et de la santé.

L’enquête et ses prochaines éditions seront utiles pour évaluer l’état de l’économie, mais on espère que nous aurons accès à plus d’informations de qualité. Cela peut être fait si beaucoup plus de travailleurs que les employeurs sont visités. L’enquête ne saisit pas les données des unités qui sont apparues après 2013-14. Les enquêtes de cette nature peuvent être un exercice coûteux mais, lorsqu’elles sont menées à plus grande échelle, elles peuvent s’avérer extrêmement utiles.

Si nécessaire, le gouvernement pourrait demander au secteur privé de contribuer à rendre l’exercice plus large et plus fructueux.

