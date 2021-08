Le tableau périodique de Google qui vous fera étudier la chimie, c’est ainsi qu’on l’utilise | La technologie

Aussi passionnant que soit la science, les livres et les cours traditionnels n’ont jamais rendu justice à un domaine qui représente tous les progrès de l’humanité. Maintenant, à partir de Google, ils ont voulu que les étudiants en chimie aient le tableau périodique qu’ils méritent.

Combien d’entre nous ont regardé sans comprendre le livre de chimie, exactement à la page du tableau périodique. Nous n’avons rien compris et, avouons-le, le tableau n’était pas destiné à être compris.

La science est une chose précieuse, pleine de défis, de questions et de réponses. Mais c’est difficile à prouver, et encore plus avec le système éducatif que nous avons, qui a beaucoup à faire progresser et à apprendre des nouvelles technologies.

Les enfants sont très visuels, donc si nous pouvons leur montrer en quoi leurs efforts se traduisent par des exercices de chimie, de physique ou de mathématiques, il est fort probable que sont passionnés par ces sujets tellement pure.

Dans le domaine de l’éducation, Google fait partie de ces entreprises qui s’efforcent depuis des années d’apporter des avancées et des outils pour aider les enfants à apprendre tout en s’amusant. Et le cas du tableau périodique interactif que nous vous proposons aujourd’hui en est la preuve.

Ce tableau est disponible sur n’importe quel ordinateur ou appareil mobile en cliquant simplement sur ce lien.

Ce que nous pouvons faire, c’est passer en revue les 118 éléments chimiques, et cliquez de l’un à l’autre pour découvrir toutes leurs informations juste en y jetant un coup d’oeil.

Le tableau périodique de Google est vraiment utile et interactif, exactement ce qui est le plus nécessaire dans les premières étapes de l’étude, car non seulement nous montre son symbole, sa masse atomique, sa densité ou encore l’année de découverte avec son découvreur.

Mais cela va plus loin, puisque affiche une représentation 3D animée du modèle atomique de Bohr de chacun des éléments, pouvant observer sa construction moléculaire en détail.

De plus, pour chaque élément le tableau périodique nous donne un petit résumé ou présentation. Par exemple, lorsque nous cliquons sur l’hydrogène, cela nous indique que “l’hydrogène est l’élément le plus commun dans l’univers, constituant environ 75% de sa masse”.

Ces outils sont très utiles, et la voie à suivre pour l’éducation s’ils veulent accrocher les nouvelles générations. Il y a du temps, il y a des moyens, et il y a même des langages robotiques.