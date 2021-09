Le Tablet PC HP 11 a Windows 11 et se termine par le gros problème des caméras dans les tablettes | La technologie

HP lance une tablette PC avec Windows 11S qui résiste au Surface Go 2 de Microsoft et élimine le problème traditionnel de la caméra dans les tablettes en incluant un module capable de se retourner.

HP vient d’annoncer le renouvellement de certaines de ses familles les plus importantes et ce qui frappe le plus sont à la fois le HP Spectre x360 et l’imposant tout-en-un Envy 34 avec RTX 3080 et écran 5K.

Cependant, un autre appareil qui À une époque où le télétravail et l’étude à distance prennent tout leur sens, la tablette HP 11.

Et c’est ça, comme son nom l’indique, c’est une tablette ‘PC’, ce qui signifie que vous disposez d’un système d’exploitation informatique, dans ce cas Windows 11 Home en mode S.

Tablette HP 11 Dimensions253 x 177 x 8 mm | 660 grammes Système d’exploitation Windows 11 SPProcesseur Intel Pentium Silver N6000 Mémoire RAM 4 Go LPDDR4x à 2 133 MHz Stockage 128 Go NVMe Carte graphique Intel UHD Taille de l’écran 11 “Panneau | Résolution 2160 x 1440 pixels | Tactile | Panneau IPS | 400 nits | Réseau sans fil Corning Gorilla Glass – Connectivité 100% sans fil sRGB Glass Fi 6 | Connecteurs Bluetooth 5 Data / A / VUSB-C | MicroSD Prix 499 $ sans clavier | 599 $ avec clavier

Ce « mode S » est le mode sans échec de Windows dans lequel tout est assez contrôlé et nous ne pouvons installer que des applications hébergées sur le Windows Store. Cependant, si cela ne vous va pas beaucoup, n’ayez crainte car il peut être désactivé et entrer dans le “normal” Windows 11.

A l’intérieur, nous avons le Intel Pentium Argent N6000, un processeur quad-core accompagné d’un GPU Intel UHD interne et 4 Go de mémoire LPDDR4x à 2 133 MHz.

Comme vous pouvez le voir, ce sont des composants PC qui assimilent cette proposition de HP à celle de Microsoft et de son Surface Go -analyse du Surface Go 2-, mais au niveau de l’écran nous avons un panel plus intéressant que celui du Surface de base.

Il s’agit évidemment d’un écran tactile IPS de 11 pouces avec une résolution de 2 160 x 1 440 pixels, une luminosité de 400 nits et une protection Gorilla Glass 5.

Il est accompagné de trois haut-parleurs pour la consommation de contenu et quelque chose de très intéressant est un appareil photo rotatif de 13 mégapixels.

La grande majorité des tablettes intègrent deux caméras, une à l’arrière et une, de très mauvaise qualité, à l’avant. Ici, HP élimine ce problème en incorporant un seul appareil photo avec un capteur meilleur que l’habituel que nous pouvons utiliser à la fois pour les appels vidéo et pour prendre des photos.

Et, si vous voulez travailler sur la tablette, a une couverture de clavier que nous pouvons attacher pour mettre l’équipement à la fois verticalement et horizontalement.

Sa batterie de 32,2 Wh assure l’autonomie et la recharge USB-C s’effectue avec l’adaptateur 30 W.

Le prix sera de 499$ dans la version sans clavier et 599$ avec ce périphérique.