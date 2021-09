“Le tacle de Kurt Zouma est en retard mais Cristiano Ronaldo a plongé !” Jamie O’Hara accuse la star de Manchester United mais Ally McCoist dit que c’était une pénalité

in

La star de Manchester United, Cristiano Ronaldo, a été accusée d’avoir plongé pour tenter de remporter un penalty contre West Ham United.

Les Red Devils ont battu les Hammers 2-1 au London Stadium mais, même après le but de Jesse Lingard, le Portugais a tout tenté pour se ressaisir.

Ronaldo ne pouvait pas croire qu’il n’avait pas gagné de penalty lors de la victoire 2-1 de Man United contre West Ham

Ses singeries au banc des pénalités ne sont jamais trop éloignées de la discussion, mais cette fois, lors d’un incident avec Kurt Zouma, il n’a pas obtenu ce qu’il voulait.

Alors qu’il se précipitait sur le côté gauche de la surface de réparation de 18 mètres, Ronaldo est tombé sous un défi du Français et a eu l’air désemparé lorsque l’arbitre Martin Atkinson a pointé un coup de pied de but.

Aucun appel n’a aidé Ronaldo et VAR n’est pas venu à son secours non plus, avec des rediffusions soulignant que le joueur était déjà en route vers le sol avant d’être touché par l’ancien nouvel homme de Chelsea.

Mais l’ancienne star de Tottenham Jamie O’Hara et la légende des Rangers Ally McCoist avaient des points de vue différents sur l’incident dans l’est de Londres.

Zouma tente de tacler Ronaldo mais le Portugais se dirige déjà vers le pont

Ronaldo dégringole sur Zouma mais ne gagne pas de penalty

“C’est une pénalité”, a déclaré l’Écossais McCoist au milieu des cris incrédules d’O’Hara. « C’est une sanction.

« Zouma a plongé. Votre instinct naturel en tant que joueur est de vous protéger. Zouma est en retard. C’est un défi irréfléchi. C’est une pénalité.

Cependant, son partenaire d’entraînement anglais n’en avait rien.

O’Hara a rétorqué : « Le contact est là parce qu’il a anticipé l’arrivée de Zouma. Il suffit de prendre le tacle. Zouma plonge. Prend le tacle et puis c’est un penalty. Le fait que vous descendiez avant de sentir le contact, vous plongez.

Il a poursuivi : « Ce n’est pas une pénalité. Il court au rythme. Oui, il a dépassé Zouma mais si vous regardez attentivement et observez sous tous les angles, il est déjà en train de descendre.

Ronaldo n’y croyait pas mais O’Hara l’a accusé de plonger

« Il a plongé. Il cherche le penalty.

« Oui, Zouma est en retard. S’il le dépasse et prend juste le contact, alors c’est un penalty, mais ce qui m’agace avec Ronaldo dans celui-là, c’est qu’il le cherche déjà.

“Il sait qu’il ne peut pas tirer, il sait qu’il ne peut pas atteindre le ballon pour le dépasser et le couper, alors ce qu’il fait, c’est le pousser devant lui, il voit qu’il va y avoir un tacle et est déjà en train de passer.

Il est clair avec qui Ole Gunnar Solskjaer était d’accord, après que le manager de Manchester United a déclaré après le match que Ronaldo s’était vu refuser un coup de pied « stonewall ».

Solskjaer était satisfait de la victoire mais pense que Man United aurait dû marquer plus de buts

Ronaldo s’est vu refuser trois appels de pénalité par les officiels pendant le match, Solskjaer affirmant que le premier et le troisième auraient certainement dû être accordés.

Et le patron a déclaré qu’il espérait que les arbitres ne traiteraient pas la superstar différemment après son retour en Premier League, en raison de sa réputation d’être au sol.

“Le premier et le troisième, je pense qu’ils sont un mur de pierre et vous ne pouvez même pas vous disputer contre eux”, a déclaré Solskjaer à Sky Sports.

« Le premier, le garçon met le pied dehors et Cristiano court tout droit.

« Et pourquoi le troisième appel de Cristiano n’est-il pas un penalty ? J’espère que ce ne sera pas “Cristiano n’aura jamais de penalty”.

