Le Tadjikistan teste CBDC avec Fantom (FTM), Chili pour décider du déploiement du peso numérique au début de l’année prochaine

AnTy28 septembre 2021

La Fondation Fantom travaille avec l’une des plus anciennes et des plus grandes banques du Tadjikistan, Orienbank, pour créer une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) pour la République du Tadjikistan.

Pour la création d’E-SOM, la version numérisée du Tadjikistani Somoni, la Fondation a signé un protocole d’accord (MoU) avec la banque.

En collaboration avec la Banque nationale du Tadjikistan, Orienbank et Fantom tireront parti de la pile technologique de la blockchain Layer-1 et intégreront davantage le protocole Iron Bank du créateur de YFI, Andre Cronje.

Cette CBDC équipée pour les paiements de détail et commerciaux permettra des opérations de change transparentes à faible coût avec une simple rampe d’accès et de sortie. Cette fonctionnalité, selon l’équipe, résout élégamment le problème de la conversion des devises étrangères – une limitation des CBDC.

Le fiat numérique sera déployé dans le cadre de la réglementation du bac à sable de la Banque nationale du Tadjikistan après avoir traversé une période de tests et de perfectionnement.

Malgré les nouvelles, l’action des prix du jeton natif de Fantom FTM a été modérée alors que le vaste marché de la cryptographie tente de maintenir la reprise après la vente de l’interdiction de la Chine. Se négociant à 1,20 $, FTM est actuellement en baisse de 33,3% par rapport à son sommet historique de 1,92 $ atteint il y a environ 20 jours, mais toujours en hausse de 7,309% depuis le début de l’année.

Émission de Fiat numérique

Alors que les banques centrales du monde entier préparent un décret numérique, la banque centrale du Chili a déclaré qu’elle déciderait de la stratégie pour le déploiement potentiel de sa CBDC au début de 2022.

Le président de la Banque centrale du Chili, Mario Marcel, a déclaré dans une présentation devant les législateurs qu’il avait formé un groupe de travail de haut niveau pour étudier une stratégie à moyen terme pour l’introduction d’un « peso numérique » afin de répondre aux besoins de « secteur des paiements de plus en plus exigeant.

«À partir d’objectifs liés aux besoins du public, à la stabilité financière et à l’efficacité de la politique monétaire, la Banque centrale définira, début 2022, une proposition avec des options et des exigences pour une éventuelle émission d’un peso numérique au Chili.»

Au cours de la présentation, Marcel a noté que l’utilisation des paiements numériques dans le pays a grimpé en flèche, avec plus de 40% de la consommation des ménages désormais réalisée par cartes de crédit, transferts numériques ou systèmes similaires.

Le président a déclaré que le groupe de travail évaluerait de manière critique les risques pour son système bancaire, que la nation sud-américaine se vante d’être l’un des plus stables de la région et l’efficacité de sa politique monétaire.

