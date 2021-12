Le Taito Egret II Mini obtient une version occidentale

Image : Taito

United Games Entertainment, la société faîtière de Strictly Limited Games/ININ Games, a révélé qu’elle distribuerait le Taito Egret II Mini en Occident.

Ce microsystème axé sur l’arcade comprend un écran rotatif de 5 pouces et sa sortie est prévue pour la nouvelle année. Sa sortie japonaise est prévue pour le 2 mars 2022, et vous pouvez savoir où pré-commander cette version ici.

Les jeux inclus sont :

Adventure Canoe (1982) Bubble Bobble (1986) Bubble Memories (1995) Bubble Symphony (1994) Cadash (1989) Chack’n Pop (1983) Dan-Ku-Ga (mise à jour inédite de Kaiser Knuckle, 1995) Darius Gaiden (1994) Don Doko Don (1989) Action de l’ascenseur (1983) Retour de l’action de l’ascenseur (1994) Histoire de fées (1985) Growl (1990) Gun Frontier (1990) La comète de Halley (1986) Hat Trick Hero (1990) Kaiser Knuckle (1994) Kiki KaiKai ( 1986) The Legend of Kage (1985) Liquid Kids Adventure (1990) Lunar Rescue (1979) Lupin III (1980) Metal Black (1991) New Zealand Story (1988) The Ninja Kids (1990) Outer Zone (1984) Pirate Pete ( 1982) Puzzle Bobble 2X (1995) Qix (1981) Raimais (1988) Rainbow Islands EXTRA (1988) Rastan Saga (1987) RayForce (1993) Scramble Formation (1986) Space Invaders (1978) Steel Worker (1980) Tatsujin (1988) Twin Cobra (1987) Violence Fight (1989) Volfied (1989) Arkanoid (1986) – avec le module complémentaire de trackpad Arkanoid Returns (1997) – avec le module complémentaire de trackpad Arkanoid: Revenge of DOH (1987) – avec le tr ackpad add-on Birdie King (1982) – avec le trackpad add-on Cameltry (1989) – avec le trackpad add-on Marine Date (1981) – avec le trackpad add-on Plump Pop (1987) – avec le trackpad add- sur Puchi Carat (1997) – avec l’extension trackpad Strike Bowling (1982) – avec l’extension trackpad Syvalion (1988) – avec l’extension trackpad Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Voici quelques relations publiques :

L’EGRET II mini est une version miniaturisée fidèle de la borne d’arcade originale à succès TAITO EGRET II, ​​dotée d’un contenu et de fonctionnalités spéciaux qui en font un « must have » pour les joueurs :

Excellente nouvelle pour tous les fans qui ont essayé avec impatience de commander cette console à paraître, directement du Japon. Avec cette annonce passionnante, United Games Entertainment, qui distribue et vend exclusivement les titres de TAITO en Occident, à la fois sous forme numérique et physique, poursuit sa relation croissante avec l’une des sociétés de jeux vidéo les plus emblématiques du Japon, bien connue pour ses jeux légendaires tels que Space Invaders. , Bubble Bobble et bien d’autres.

La maison d’édition de médias allemande en constante expansion United Games Entertainment, avec ses deux labels d’édition de jeux, ININ Games et Strictly Limited Games, entre en 2022 avec une annonce passionnante. Ils ont obtenu les droits exclusifs de distribution des Aigrette II mini en Amérique du Nord et en Europe ! La version maison de la célèbre borne d’arcade sera disponible en différentes éditions exclusives pour les territoires occidentaux à partir de 2022.

– Un total de 40 jeux pré-installés, y compris des classiques tels que Space Invaders, Lunar Rescue, Bubble Bobble, Darius Gaiden et bien d’autres

– 5 pouces 4:3 écran rotatif (résolution 1024×768) pour un alignement horizontal et vertical et une adaptation optimale au jeu sélectionné

– Joystick réglable individuellement pour chaque jeu – passez facilement de 8 directions à 4 directions

– Sortie HDMI jouer aux jeux aussi à la télé

– Deux ports de contrôleur USB Type-A pour les différents mini contrôleurs EGRET II (vendus séparément)

– Entrée d’alimentation via le port USB Type-C

– carte SD insérer pour ajouter encore plus de jeux

– Propre son intégré via haut-parleurs stéréo

– Panneau d’instructions pour cartes d’instructions échangeables

– Fonctionnalités spéciales dans le jeu comme : États de sauvegarde, durées de vie réglables et tir rapide

En plus des 40 jeux préinstallés sur la console, 10 jeux supplémentaires peuvent être ajoutés via une carte SD qui est incluse dans le mini kit d’extension de jeu de pagaie et de trackball EGRET II, ​​fourni avec Strike Bowling, Arkanoid, Plump Pop et sept autres TAITO classiques.