Le talent commence à briller: ce qui quitte la Summer League

La Summer League, la ligue d’été de la NBA, tire à sa fin. Mardi prochain, le 17 août, les deux équipes avec le meilleur bilan jusqu’à présent se rencontreront pour remporter le championnat. En cours de route, les franchises ont pu tirer de nombreuses conclusions. Comme à chaque édition, le tournoi a réuni de jeunes talents de la meilleure ligue du monde. A toute une ribambelle de rookies et étudiants de deuxième année qui, respectivement, ont eu l’occasion d’enfiler pour la première fois leurs maillots d’équipe ou de continuer à s’y installer. Ce n’était pas n’importe quel rendez-vous. En premier lieu, cela signifiait poser la première pierre du rétablissement de l’ancienne normalité en NBA. L’an dernier, la compétition estivale n’a pas pu avoir lieu et, pour la saison prochaine, l’organisation dirigée par Adam Silver entend récupérer le calendrier habituel. C’était la première étape. Deuxièmement, la ligue a pris une valeur particulière car elle a accueilli les membres de l’un des repêchages les plus attendus de ces derniers temps. Et ils n’ont pas déçu.

Mardi dernier, tous les regards étaient tournés vers un match, celui entre les Pistoins de Detroit et les Rockets de Houston. Ou ce qui est le même, celui qui a mis, face à face, les choix 1 et 2 du gala. Cade Cunningham contre Jalen Green. Un duel de talents suprêmes, qui sentent bon les superstars, et qui, dans la course à la recrue de l’année, aura certainement une grande importance. Ils ont répondu aux attentes. Le premier a terminé avec 20 points, 4 rebonds et 2 passes décisives ; le second, qui a remporté la victoire, avec un brillant 25 + 5 + 3, avec 54,4% de field goal et 60% dans le triple. Paradoxalement, c’est celui qui démarre le plus erratiquement, mais parvient à redresser la situation jusqu’à certifier l’une des expositions estivales. Par les nombres et par le contexte particulier.

Les deux laissent de bons sentiments. Surtout Green, dont le sillage s’étend au reste de son équipe. Alperen Sengun et Josh Christopher brillent également, ayant été sélectionnés respectivement aux 16e et 24e positions. Avec eux, les Rockets réaffirment une prévision qui, après la fin de la soirée Draft, a été largement partagée : ils sont l’un des grands gagnants de cette année. D’un autre côté, bien nécessaire. L’attente est d’ailleurs Usman Garuba, qui n’a pu jouer qu’un seul match jusqu’à présent, contre les Raptors de Toronto, dans lesquels il a pris 6 rebonds, sans encore marquer sur le continent américain. “Je ne me suis pas bien adapté”, a-t-il reconnu après le coup de sifflet final. Le voyage est long. Dans le duel, de même, il s’est retiré blessé Green, qui ne participera pas au reste de la Summer League. A cette époque, il avait marqué 13 points en 12 minutes. Un autre échantillon de son potentiel de score explosif. Dans le match restant auquel il a participé, il en a obtenu 23 autres.

Une situation partagée par Jalen Suggs, numéro 5 choisi par l’Orlando Magic. Le meneur s’est blessé lors du match de jeudi dernier contre les Celtics de Boston et, finalement, on lui a diagnostiqué une entorse au pouce gauche. Une victime par précaution, mais sensible pour les fans, puisqu’il était l’un des meilleurs prétendants au titre de MVP du tournoi. Dans les trois matchs auxquels il a joué, il a en moyenne 15,3 points, 6,3 rebonds et 2,3 passes décisives ; mais, par-dessus tout, il a clairement indiqué quel grand leader il est. Il l’a déjà démontré à Gonzaga, son université, et le diffuse. Une bonne nouvelle pour la franchise, qui a besoin de nouvelles références. Dans ce sens, bien que n’ayant pas les mêmes besoins, ils sourient aussi en Californie. Golden State Warriors parcourt le marché avec un sentiment doux-amer. Il a fait projeter deux recrues à des postes plus élevés, mais ils n’ont pas pu atteindre leur véritable objectif : utiliser leurs choix pour obtenir une autre étoile pour accompagner Curry, Klay, Green et compagnie. En son absence, Jonathan Kuminga et Moses Moody lèvent la main. Le premier était considéré comme l’un des acteurs les plus potentiels, mais aussi les plus verts, de la portée ; du deuxième, qu’il pourrait être un des grands vols (il a été choisi dans le 14). Dans les deux cas, les nouvelles positives semblent les plus exactes.

Luka Garza surprend et les anciens font les règles

Ce ne sont là que quelques-uns des noms qui font déjà une brèche dans l’esprit des fans de la meilleure ligue du monde. Mais pas les seuls, Evan Mobley ou Scottie Barnes, troisième et quatrième de la portée, ont également laissé de belles performances au milieu d’un championnat qui, pour l’anecdote (ou pas), compte la présence de joueurs comme Kenneth Faried ou LiAngelo Ball, qui pourraient gagner une place aux côtés de son frère LaMelo dans les Charlotte Hornets. Des surprises qui, dans l’arène sportive, s’ajoutent à celles de Luka Garza, Jalen Johnson, Sharife Cooper ou, dans une moindre mesure, Chris Duarte (car on attendait déjà beaucoup de lui). Garza, n°52, gagne le travail à Detroit. L’attaquant de puissance a une moyenne de 13,5 points, 8,3 rebonds et 1,3 blocs avec 52,9% de tirs sur le terrain. en moins de 20 minutes sur la piste. Hier matin, face aux Lakers, il a clairement fait connaître ses intentions avec 20 + 14 + 3 et 50/50/100 dans les pourcentages. Il veut être aux côtés de Cunningham.

Tous se présentent comme de grands candidats pour les vols à main armée aux yeux des anciens, les étudiants de deuxième année, qui laissent des signes d’autorité. Tyrese Maxey, qui a déjà montré en saison régulière qu’il peut être un grand danger pour les buteurs, a montré une grande augmentation de son efficacité à longue distance. Patrick Williams, de son côté, frôle le double-double dans les moyennes (21 + 9,7). Payton Pritchard, qui a déjà surpris à Boston, continue dans son processus de croissance particulier et Desmond Bane, installé à Memphis Grizzlies, devient une réalité plus grande. En ce sens, ils font la fête dans les New York Knicks, puisque Kemba Walker et Evan Fournier, tout juste débarqués, accueilleront Immanuel Quickley et Obi Toppin qui brillent comme peu d’autres à bras ouverts. Le second, loin de son potentiel la saison dernière, a marqué 31 points et récolté 9 rebonds lors du match d’hier soir., devant les Detroit Pistons, montrant sa maturité attendue (il a maintenant 23 ans). Ce pourrait être l’un des outils secrets pour Tom Thibodeau ce cours. Ou, du moins, cela semble indiquer les premières notes de pré-saison, ce qu’elles promettent en général.