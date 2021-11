Le talent de Celta croise la séquence d’Alavés

26/11/2021 à 21h00 CET

Le talent du Celta de Vigo, qui s’est récemment amélioré sa mise en scène, traversera ce samedi sur la séquence Deportivo Alavés qui reçoit les Galiciens au stade Mendizorroza dans un duel direct pour échapper à la relégation. Les Basques ajoutent cinq jours sans perdre et maintenir une ligne ascendante dans leur jeu qui les rend optimistes dans le match contre une équipe galicienne qui ne finit pas d’avoir la continuité. Celta affronte le duel de Mendizorroza avec les feux de secours allumés, après enchaînement trois tirages consécutifs qui le gardent avec seulement deux points d’avance sur la zone de relégation.

La cravate dans le Sánchez-Pizjuán a rechargé les batteries d’une équipe qui a marqué au Camp Nou et il a remporté les deux derniers duels de son fief (contre Elche et Levante) où des hommes comme Luis Rioja et Joselu Mato, précisément deux anciens joueurs de l’escouade celteIls ont été les plus remarquables dans un jeu choral qui a commencé à se développer à partir de la sécurité défensive.

Le ballon arrêté peut encore une fois être une arme clé dans cette confrontation pour laquelle Javi Calleja aura tout le monde disponible sauf les blessés Ximo Navarro. Dans la rétine du supporter de Vitoria se trouve le 1-3 de l’année dernière qui a laissé l’équipe galicienne condamnée au cours des 20 premières minutes d’un match qui a marqué la fin de l’ère Abelardo. Par conséquent, ils espèrent que les Glorious maintiendront le niveau des derniers matchs, dans lesquels de plus en plus sont sortis avec le ballon et maintiennent une intensité défensive fondamentale marquer des points chaque jour.

L’équipe dirigée par Eduardo « Chacho & rdquor; Coudet il ne gagne que s’il n’encaisse pas de but. Il l’a fait à Balaídos contre Grenade (1-0) et à domicile contre Levante (0-2) et Getafe (0-3). C’est un symptôme de la fragilité défensive d’une équipe qui ça a l’air peu Qui est tombé amoureux du Celtisme la saison dernière après l’arrivée du sélectionneur argentin.

Depuis, il est passé de toucher aux positions européennes à souffrir pour échapper au danger, avec beaucoup de doutes dans son jeu, de la défense à l’attaque, avec seulement 14 buts pour et Aspas loin de son meilleur niveau. Sa prestation tranche avec ce que l’ancien céleste proposait ces dernières semaines Joselu Mato, qui supposera un test exigeant pour la paire centrale, qui pourrait être formée par Aidoo et Araujo, à qui Coudet est entré dans la seconde moitié du match contre Villarreal pour corriger les graves erreurs de sa ligne défensive en première mi-temps.

Le retour du Péruvien est attendu Renato Tapia au centre du terrain après avoir terminé le cycle de cartes contre Villarreal, donc Fran Beltran ferait avancer sa position, étant le sacrifié Denis Suarez.

Les files d’attente probables

Alaves : Pacheco ; Martín, Laguardia, Lejeune, Duarte; Loum, Moya, Pons ou Manu García ; Édgar, Rioja, Joselu.

Celtique: Dituro ; Kevin Vázquez, Aidoo, Araujo, Galán ; Mur; Brais Méndez, Beltrán, Nolito; Aspas, Santi Mina.

Arbitre: Pablo González Fuertes (Comité asturien). VAR : David Médié Jiménez (Comité Catalan).

Stade: Mendizorroza.