Le talent de Lamar Jackson doit être apprécié, pas pincé

Avec chaque défi relevé, chaque test réussi, l’évaluation sans fin de Lamar Jackson continue. Il ne suffit pas d’apprécier simplement le joueur unique qu’il est, mais au lieu de cela, il y a un désespoir de le mettre dans une boîte afin de remplir la discussion pendant le cycle de nouvelles de 24 heures. Pourquoi ressentons-nous ce besoin de définir ce qu’est Jackson et ce qu’il n’est pas ? De plus, pourquoi y a-t-il un besoin constant de se plier en quatre pour mettre en place de nouveaux défis auxquels le jeune quart-arrière doit faire face avant d’oser dire «élite».

C’est pourquoi, lorsque l’analyste d’ESPN NFL, Mina Kimes, a parlé des « poteaux de but mobiles » en ce qui concerne Jackson, cela a résonné avec tant d’entre nous qui suivons le match. Cela fait partie d’une formule éprouvée qui a trop souvent existé propre aux quarts noirs et s’est accélérée à l’ère moderne avec Michael Vick.

Premier iconoclaste moderne, l’arrivée de Vick en tant que titulaire à temps plein en 2002 a immédiatement bouleversé la réflexion de la NFL. Les quarts mobiles existaient bien avant, avec Fran Tarkenton, Randall Cunningham et Steve Young pour n’en nommer que quelques-uns – mais cela faisait un certain temps que la ligue n’avait pas vu quelqu’un dominer athlétiquement depuis le centre.

Malgré l’arrivée de Vick il y a à peine 20 ans, le paysage était bien différent. Oui, beaucoup de gens ont critiqué le jeu de Vick, et les vieilles têtes de football lourdes n’aimaient pas qu’il soit essentiellement une menace en cours d’abord, et un passeur ensuite. Cette minorité vocale a rapidement été noyée car la plupart sont tout simplement tombés amoureux de voir quelque chose de tout à fait unique dans la NFL. C’était avant les médias sociaux, une époque où l’analyse de la tête parlante existait, mais ne pouvait pas être amplifiée pour dominer la conversation. Cela signifiait que même si les gens aimaient ou détestaient Vick, il était largement autorisé à faire son travail sur le terrain sans que chaque instant soit remis en question.

Les choses sont très différentes maintenant. Cam Newton était un paratonnerre pour les critiques lorsqu’il est arrivé dans la NFL et a été confronté aux questions exactes auxquelles Jackson est maintenant confronté. « Peut-il gagner le gros ? », « est-il assez bon passeur ? », « Combien de temps avant que les équipes ne le découvrent ? » Des choses que nous ne semblons jamais diriger vers les pires quarts qui jouent « dans le bon sens », c’est-à-dire se tenir dans la poche et lancer des passes comme si elles étaient rédigées dans un manuel.

Voici cependant l’affaire : dans la NFL, la seule chose qui compte, ce sont les résultats. Je ne sais pas quand nous sommes devenus si obsédés par la minutie de la façon dont les équipes et les joueurs gagnent les matchs, et ne pouvons pas simplement apprécier qu’ils gagnent. On se prive de la joie d’accompagner la balade et de voir chaque semaine comme une aventure. Cela s’est peut-être accompagné de la popularité du football fantastique ou des jeux d’argent, qui imposaient de prédire les performances futures des joueurs, mais cela a incontestablement rendu la tâche ennuyeuse pour ceux qui aiment simplement voir des athlètes jouer.

Cela dit, dissipons juste quelques mensonges sur la pièce de Lamar Jackson.

N°1 : Lamar Jackson n’est que Michael Vick 2.0

J’ai vu cela dit, et je dois supposer que c’est juste des gens qui se tiennent autour des refroidisseurs d’eau qui ne regardent pas réellement les Ravens. S’il est vrai que Jackson a le même style de course agile et brouillon – quand il s’agit de lancer le football, ce ne sont pas du tout le même joueur.

Jackson est dans sa troisième année en tant que starter. En 2021, il est dans le coup pour 4 777 verges par la passe (4 496 si nous projetons contre une saison de 16 matchs). Parallèlement à cela, il totalise 67,5% de ses passes et devrait lancer 26 touchés cette année.

Vick n’a lancé que 3 000 verges en une saison à deux reprises dans sa carrière. Son pourcentage d’achèvement le plus élevé jamais enregistré sur une saison était de 62,6 pour cent. Le plus grand nombre de touchés qu’il ait jamais réalisés en un an est de 21.

Le but n’est pas de dénigrer Vick en tant que quart-arrière, mais de souligner qu’ils ne se ressemblent pas statistiquement, ou comment ils jouent. Jackson casse les jeux beaucoup plus rapidement de la poche. Il parcourt toute sa progression avant de chercher à se précipiter, à moins qu’il ne s’agisse d’une course conçue. Quand il lance, il est meilleur en placement de balle, en frappant les récepteurs dans la foulée et en déplaçant les chaînes.

N°2 : Lamar Jackson n’est « qu’un running back »

Au cours de sa carrière, Jackson a exécuté le ballon 546 fois et lancé 1 141 fois. Cela signifie qu’il court sur 32,3% des snaps. C’est un quart-arrière qui court environ un tiers du temps, pas n’importe quel autre label.

Fait amusant : lorsque Steve Young était une première équipe All Pro en 1992, il a couru sur 16% des snaps offensifs. Personne ne s’est plaint de la fréquence à laquelle Young courait, car il faisait le travail dans les airs.

Steve Young – 1992 passes: 3 465 verges, 65,7% d’achèvement, 25 TD, 7 INT

Lamar Jackson – Passe 2021 (projetée): 4 777 verges, 67,5% d’achèvement, 26 TD, 14 INT

N°3 : Lamar Jackson ne peut tout simplement pas gagner « le grand »

Si nous allons évaluer cela en gagnant en séries éliminatoires (où Jackson a un record de 1-3), alors, eh bien, il y a beaucoup plus de candidats avec des records en séries éliminatoires qui méritent d’être critiqués avant Lamar Jackson. Si nous disons que Jackson ne peut pas battre des adversaires de haut niveau, c’est manifestement faux.

De 2018 à 2020, Jackson avait une fiche de 10-6 en tant que partant contre des équipes qui termineraient la saison avec une fiche gagnante. Jusqu’à présent en 2021, il a une fiche de 3-1 contre des équipes dont les records sont de 0,500 ou plus.

De plus, Jackson a cinq retours au 4e trimestre et sept disques gagnants à son actif. Ce sont 12 exemples de performances d’embrayage d’un joueur qui a joué 52 matchs en carrière. Si vous regardez Jackson jouer, il y a 23% de chances qu’il soit embrassé.

Alors pourquoi ressentons-nous le besoin de continuer à harceler Lamar Jackson ?

La NFL est une ligue où nous romantisons si souvent la créativité. Félicitez les entraîneurs courageux qui proposent quelque chose de nouveau. Cependant, lorsqu’il s’agit de joueurs, c’est soudainement un problème s’ils opèrent en dehors des sentiers battus.

Oui, Lamar Jackson dirige le ballon plus que la plupart des quarts. Cependant, il lance également le ballon beaucoup mieux que la plupart des quarts. Quelle que soit la formule, cela se traduit par des victoires pour les Ravens.

Alors pouvons-nous peut-être nous détendre sur la discussion sans fin de ce que Jackson est ou n’est pas – et juste apprécier Lamar Jackson, l’un des quarts les plus excitants de la NFL qui mène les Ravens à l’un des meilleurs records de la NFL.