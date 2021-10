Le talent de Liverpool dans une tâche de sauvegarde difficile explique son plan pour « pousser » son supérieur

Caoimhin Kelleher dit qu’il veut « pousser » Alisson autant qu’il le peut à Liverpool, mais sa tâche principale est toujours « d’apprendre » du numéro un devant lui dans l’ordre hiérarchique.

Liverpool a l’un des meilleurs gardiens du monde à Alisson. Par conséquent, être son remplaçant n’est pas une tâche facile pour un joueur qui cherche à progresser. À l’âge de 22 ans, Kelleher a fait 10 apparitions pour l’équipe senior, partageant les fonctions d’adjoint avec Adrian.

Il semble maintenant que Kelleher ait dépassé l’Espagnol le plus ancien dans la hiérarchie des gardiens de but. Cependant, déloger Alisson sera une tâche apparemment impossible – surtout avec le Brésilien sous contrat jusqu’en 2027.

Malgré cela, l’international irlandais Kelleher espère continuer à travailler pour ses chances. Il pense qu’il reçoit de bons conseils, en particulier de la part des membres expérimentés de l’équipe de Liverpool.

« Les joueurs seniors sont assez élogieux ici », a déclaré Kelleher au magazine officiel du Liverpool FC.

« Ils vous diront si vous vous débrouillez bien et c’est bien parce que cela renforce également votre confiance lorsque vous entendez des joueurs de leur stature vous féliciter. »

Kelleher devra peut-être attendre des opportunités dans les compétitions de coupe. Par exemple, il est récemment apparu pour le club lors d’une victoire en Coupe Carabao contre Norwich City, au cours de laquelle il a économisé un penalty.

Avec le club en compétition sur plusieurs fronts, il sait à quel point leurs ambitions doivent être élevées.

De son propre point de vue, il vise à apprendre du voyage et est prêt à garder Alisson sur ses gardes tout au long du chemin.

« Un club comme nous, une équipe comme nous, nous voulons relever des défis pour la Premier League, la Ligue des champions et tout ce que nous pouvons », a déclaré Kelleher.

«Nous voulons entrer dans chaque match à 100%, comme nous le faisons toujours, et voir où cela nous mène.

«Je veux juste pousser Alisson aussi loin que possible à l’entraînement tous les jours et apprendre autant que je peux aussi. Quand j’ai l’occasion de jouer, je veux faire de mon mieux et continuer à bien performer.

Pendant ce temps, le sélectionneur de la République d’Irlande, Stephen Kenny, a confirmé que Kelleher fera son premier départ senior pour son pays mardi, lors d’un match amical contre le Qatar.

Ce sera sa deuxième sélection pour son pays, mais la première fois qu’il joue pour eux depuis le début.

« Caoimhin est un gardien de but vraiment naturel », a déclaré Kenny lors d’une conférence de presse. «C’est un talent tellement formidable.

« Il a joué 10 fois pour moi en tant qu’entraîneur des moins de 21 ans, donc je connais bien ses qualités et il s’en est très bien sorti.

« Il était juste malheureux la saison dernière quand il s’est blessé et cela a ouvert la porte en mars à Gavin Bazunu, qui a été formidable.

« Caoimhin a fait ses débuts à la mi-temps du match contre la Hongrie, mais c’est son premier départ demain et devant un public local, et il le mérite. »

Adrian en route pour Anfield ?

Tandis que Kelleher, qui a signé un nouveau contrat à l’été jusqu’en 2026, espère devenir plus important dans les plans de Liverpool au fil du temps, l’inverse devrait se produire avec Adrian.

L’ancien gardien de West Ham a été une sorte de signature surprise lorsqu’il a été amené à remplacer Alisson. Malgré quelques performances décentes, cependant, il a commencé à perdre la forme. Il a depuis été dépassé par Kelleher en tant que numéro deux.

Adrian a signé un nouveau contrat cet été, qui durera jusqu’à la fin de la saison, date à laquelle il aura 35 ans. Mais il semble que cela pourrait être son dernier avec Liverpool.

Il a récemment admis que la perspective de retourner au Real Betis est quelque chose qu’il envisagerait.

« Ce n’est pas que vous le vouliez ou non, c’est que les circonstances sont bonnes », a-t-il déclaré à ABC Sevilla.

« La dernière fois, le Betis cherchait un gardien et j’étais libre. J’ai eu la chance de Liverpool et regardez, j’ai signé et je suis déjà ici depuis trois saisons.

«Je vais continuer à me battre là-bas, la concurrence devient plus rude.

« Mais j’aime les défis et je travaille toujours dur. Ce qui vient dans le futur, nous le verrons.

