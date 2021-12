Le « talent ridicule » Reece James a été salué comme l’arrière droit le plus complet de la Premier League et comparé à la légende de Chelsea Michael Essien

L’arrière droit de Chelsea, Reece James, a été salué par les anciennes stars de Manchester United Owen Hargreaves et Rio Ferdinand après sa performance lors du match nul 3-3 avec le Zenit St Petersburg.

Une équipe de Blues épuisée a finalement été déçue lorsqu’une reprise de volée de Magomed Ozdoyev leur a refusé la première place du groupe H.

James était l’un des artistes les plus remarquables de Chelsea lors d’une nuit décevante

Cependant, il y avait quelques points positifs: Romelu Lukaku a mis fin à sa sécheresse de buts, Timo Werner a marqué deux fois et James aurait peut-être émergé comme leur solution au milieu de terrain.

Thomas Tuchel a été privé de Jorginho, Mateo Kovacic et N’Golo Kante ces dernières semaines – et la crise du milieu de terrain a entraîné une baisse de forme.

Avec des points d’interrogation permanents sur le joueur prêté de l’Atletico Madrid Saul Niguez, Ruben Loftus-Cheek a eu du mal à porter le milieu de terrain de Chelsea tout seul, alors que Ross Barkley n’a pas réussi à impressionner mercredi soir.

Cependant, James semblait totalement à l’aise dans la position centrale du milieu de terrain.

Le joueur de 22 ans y a joué à plusieurs reprises lors d’un prêt à Wigan lors de la campagne 2018/19, gagnant une place dans l’équipe de championnat de la saison.

James a brillé pour Chelsea à la fois en possession et hors de possession

Et Ferdinand a été abasourdi par sa transition en douceur de l’arrière droit. Le légendaire défenseur a déclaré à BT Sport : « C’est un talent ridicule.

«Nous avons parlé d’arrières droit dans ce pays avec un énorme talent dictant les matchs – il est entré au milieu de terrain et avait l’air d’avoir joué là-bas toute sa vie.

«Il dominait, passait, cassait les choses.

« Il fait partie intégrante de l’équipe là-bas. Vous gagnez des matchs dans la zone centrale du milieu de terrain la plupart du temps, vous vous battez là-dedans.

«Il est allé là-bas dans un match de Ligue des champions et a produit une performance qui fait parler de lui.

« Seuls les meilleurs joueurs peuvent le faire, sont suffisamment intelligents pour s’adapter à différentes positions. Ne vous inquiétez pas pour ces joueurs.

James pourrait être la solution à la crise du milieu de terrain de Chelsea

« La façon dont Reece va dans différentes zones du terrain, quand il le reçoit au milieu du terrain, il a l’air tellement à l’aise. »

Hargreaves, un ancien milieu de terrain qui a parfois été contraint de jouer à l’arrière droit des Red Devils, a comparé James à un autre joueur utilitaire célèbre – Michael Essien.

Surnommé « The Bison » et « The Train », le milieu de terrain ghanéen était apprécié des fans de Chelsea pour jouer partout où il était nécessaire.

Initialement utilisé en arrière droit et en défense centrale, Essien a fini par être délogé des spécialistes.

Essien est une légende de Chelsea

Jose Mourinho, qui l’a amené à Stamford Bridge en 2005, l’a classé parmi ses joueurs préférés.

« J’aimais tellement de mes joueurs, mais je pense que Michael serait sur le podium à coup sûr », a-t-il déclaré dans une récente interview.

Hargreaves a déclaré à BT Sport : « Il [James] me rappelle Essien qui y jouait.

« Puissant. Il peut couvrir le terrain, jouer seul, affronter des gens un contre un, c’est un si grand joueur.

Et lorsqu’on l’interroge sur les faiblesses de James, Hargreaves ajoute : « Rien. Rien. Je ne pense pas qu’il en ait un.

« C’est l’arrière droit le plus complet (en Angleterre). Il peut jouer (au milieu de terrain) sans aucun doute.

