Le Taliban Troll Joe Biden sur Twitter – RedState ⋆ .

Depuis leur formation en 1983, Bon JoviL’ascension de ‘s à la superstar internationale n’a en aucun cas été fulgurante, du moins pas pendant leurs trois premières années. Leur premier album éponyme de 1984 a atteint la 43e place aux États-Unis, produisant deux modestes entrées Hot 100 dans “Runaway” et “She Don’t Know Me”. La deuxième, […] More