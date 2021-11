Le talisman de Chelsea ignorera les liens du géant européen car il le « doit » à Tuchel

La star de Chelsea, Antonio Rudiger, a déclaré qu’il ignorerait l’intérêt du Bayern Munich et du Real Madrid car il « le doit » à Thomas Tuchel et au club.

L’arrière central a déménagé à Stamford Bridge en juillet 2017 pour un montant initial de 29 millions de livres sterling. Il est rapidement devenu un habitué de l’équipe première, mais a dû faire face à une concurrence féroce de la part d’Andreas Christensen, Kurt Zouma et David Luiz.

Cela a été augmenté lorsque Thiago Silva a rejoint les Bleus lors d’un transfert gratuit du Paris Saint-Germain en août de l’année dernière.

Mais Rudiger a réalisé d’excellentes performances la saison dernière alors que les hommes de Tuchel ont remporté la Ligue des champions, battant Man City en finale.

Il forme une relation solide avec Christensen et Silva dans le cadre d’un trio de dos. Ils ont aidé Edouard Mendy à garder six cages inviolées en dix matchs de Premier League jusqu’à présent cette campagne.

Cependant, Rudiger est fermement engagé dans les 12 derniers mois de son contrat à Chelsea. Il n’est pas surprenant que les géants européens Bayern et Real gardent un œil sur la situation, aux côtés du PSG.

Des rapports récents ont suggéré que Chelsea craignait de plus en plus que l’Allemand partira pour rien en juin.

Mais ils ont reçu un énorme coup de pouce par ses récents commentaires. Alors qu’il était en service international, Rudiger a déclaré (via Daily Mail): « Pour l’instant, je me concentre uniquement sur ce qui se passe en ce moment. Je le dois au club, à l’entraîneur et à l’équipe.

Sur un retour potentiel en Bundesliga, il a ajouté : « Je ne me concentre actuellement que sur Chelsea. Nous allons voir ce qui se passe. »

Real pense qu’ils peuvent éloigner Rudiger de Chelsea de la même manière que David Alaba, qui a quitté le Bayern gratuitement le 1er juillet. Carlo Ancelotti a certainement besoin de recrues défensives après les départs de Sergio Ramos et Raphael Varane cet été.

Le Bayern, quant à lui, pourrait se préparer à faire de Rudiger un remplaçant de Niklas Sule. L’international allemand est attiré par l’idée de rejoindre le projet passionnant de Newcastle.

