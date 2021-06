Le Tamagotchi est de retour avec le portable Tamagotchi Smart

in

TL;DR

Bandai a lancé le portable Tamagotchi Smart. Le portable offre également un écran tactile et un suivi des pas. Il s’agit du dernier modèle de la gamme d’animaux de compagnie numériques qui étaient populaires dans les années 1990.

L’animal de compagnie numérique Tamagotchi était l’une des plus grandes folies des années 1990, car le petit appareil vous permettait de nourrir la créature et de la nettoyer tout au long de la journée. En fait, je me souviens vaguement que mon école les avait interdits à un moment donné.

Néanmoins, le concept fait un retour alors que Kotaku rapporte (h/t : PhoneArena) que Bandai lance le portable Tamagotchi Smart dans le cadre du 25e anniversaire de la ligne de jouets. Le Tamagotchi Smart utilise un facteur de forme de montre et offre un écran tactile, un suivi des pas et une prise en charge de l’horloge.

Quant à l’aspect Tamagotchi lui-même, vous pouvez le nourrir, le baigner, l’habiller de différents vêtements et jouer à des mini-jeux. Mais Bandai promet également la possibilité d’interagir avec la créature d’un ami à proximité, de trouver d’autres créatures Tamagotchi via l’application pour smartphone et d’appeler votre propre animal de compagnie avec votre voix (bien qu’il ne reconnaisse pas les mots).

La société vend également des cartes complémentaires qui offrent du contenu comme plus de mini-jeux, des articles supplémentaires et différents modèles de montres.

Le Tamagotchi Smart sera disponible au Japon à partir du 23 novembre, mais nous avons interrogé Bandai sur une version plus large et mettrons à jour l’article en conséquence.