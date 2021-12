Le Tamil Nadu demande l’approbation du Centre pour annoncer les cas confirmés d’Omicron

Le gouvernement du Tamil Nadu a demandé lundi au Centre d’accorder à l’État la permission, en tant que cas particulier, d’annoncer les cas confirmés par Omicron plutôt que d’attendre les rapports de l’Institut national de virologie, en raison de son expertise dans le séquençage du génome entier. approbations nécessaires, le ministre de la Santé et du Bien-être familial, Ma Subramanian, a affirmé qu’au moment où la VNI confirmait les échantillons, les personnes testées positives dans l’État étaient renvoyées après le traitement.

« Pratiquement, au moment où les échantillons sont confirmés, ceux dont le test est positif sont traités et sortent de l’hôpital », a-t-il déclaré en s’adressant aux journalistes ici. Par conséquent, le Centre devrait accorder la permission au Tamil Nadu, en tant que cas spécial, de lui permettre de fournir des mises à jour quotidiennes sur les cas Omicron, a-t-il soutenu.

En élaborant, Subramanian a déclaré que sur les 97 personnes récemment détectées avec une chute du gène S au Tamil Nadu, la VNI a confirmé la présence du variant Omicron chez 34, dont 18 ont déjà été libérées tandis que 16 sont en cours de traitement. Normalement, les résultats des échantillons envoyés au NIV pour confirmation sont reçus dans environ 10 jours. « Et à ce moment-là, les patients positifs sont traités et libérés », a déclaré le ministre.

Subramanian a soulevé la question de l’octroi de l’autorisation au laboratoire d’État ici lors d’une réunion de l’équipe centrale d’experts, lors d’une visite dans la ville. Il a également exhorté le Centre à autoriser l’émission d’ordonnances d’isolement obligatoire de sept jours et des tests accrus pour les passagers internationaux en provenance de pays sans risque, car beaucoup d’entre eux se sont avérés avoir une chute du gène s lors de tests aléatoires.

L’équipe centrale de quatre membres, qui comprenait le Dr Vineeta, le Dr Purbasa, le Dr M Santhosh Kumar et le Dr Dinesh Babu, a inspecté l’unité de production d’oxygène et l’installation de stockage, en plus du service Omicron, à l’hôpital général du gouvernement Rajiv Gandhi ici, a déclaré le ministre. .

