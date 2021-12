Le Tamil Nadu inocule 17,31 lakh dans le 16e méga lecteur

Aujourd’hui, le nombre total de vaccinés avec la première dose comprend 85,71 % de la population et la deuxième dose 57,85 %.



Le Tamil Nadu a vacciné dimanche 17 31 277 personnes contre le Covid-19 lors du 16e méga exercice de vaccination dans l’État, a annoncé le ministère de la Santé. Au total, 5 17 126 personnes ont reçu la première dose, 12 14 151 la deuxième dose, selon un communiqué de presse.

Le ministre d’État de la Santé et de la Famille, Ma Subramanian, a inspecté les camps de vaccination de Chennai.

Le département a commencé le programme de messe tous les dimanches à partir du 12 septembre et l’a depuis organisé chaque semaine.

Jusqu’à la 15e méga campagne de vaccination, 2,82 millions de personnes ont reçu les vaccins, selon le communiqué.

