Le Tamil Nadu obtient un investissement de 28 508 crores de roupies, pour créer des emplois pour 83 482 personnes

Parmi les cinq projets inaugurés par le ministre en chef, citons la nouvelle usine de fabrication de modules solaires photovoltaïques (PV) GW de Vikram Solar à Orgadam pour un investissement de 5 317 crores de roupies.

Le gouvernement du Tamil Nadu a annoncé mardi un engagement d’investissement de 28 508 crores de la part d’un grand nombre d’entreprises à travers 49 projets qui offriront des opportunités d’emploi à 83 482 personnes. Dans le cadre des investissements, le gouvernement de l’État a échangé mardi 35 protocoles d’accord avec un investissement cumulé de Rs 17 141 crore et des opportunités d’emploi pour 55 054 personnes.

Le ministre en chef de l’État, MK Staline, participant au Conclave des investisseurs, qui s’est tenu pour la première fois après sa prise de fonction en mai de cette année, a également posé la première pierre de neuf projets avec un engagement d’investissement de Rs 4 250 crore et des opportunités d’emploi pour 21 630 personnes.

En outre, il a également inauguré cinq projets avec un engagement d’investissement de Rs 7 117 crore et des opportunités d’emploi pour 6 798 personnes. Dans l’ensemble, l’investissement total engagé dans les 49 projets s’élevait à 28 508 crores de roupies et des opportunités d’emploi pour 83 482 personnes, selon un communiqué du gouvernement du Tamil Nadu.

Sur les 35 MoU échangés, les investissements concernent les centrales électriques, l’électronique, les composants automobiles, les parcs industriels, les services IT/ITeS, la fabrication générale, l’agroalimentaire, la chaussure, la pharmacie et le textile.

General Electric a proposé de créer un Centre d’excellence (CoE) pour améliorer la production d’avions et de composants aéronautiques pour les industries du secteur de l’aérospatiale et de la défense en utilisant des technologies de fabrication de pointe. Un protocole d’accord a été signé entre General Electric Company et TIDCO en présence du ministre en chef.

JSW Renew Energy s’est engagé à investir 3 000 crores de roupies pour mettre en place des installations de production d’énergie éolienne de 450 MW à Tuticorin, Tirunelveli, Dindigul et Tirupur, dans l’État. ZF Wabco (Allemagne) va pomper 1 800 crore de roupies pour mettre en place une unité de composants automobiles à SIPCOT, Oragadam Phase 2 dans le district de Kancheepuram. Srivaru Motors investira Rs 1 000 crore pour l’usine de fabrication de véhicules électriques à deux roues à Coimbatore tandis que TCS investira Rs 900 crore au SIPCOT IT Park Siruseri, Chengalpattu.

Capita Land (Singapour) a engagé un investissement de Rs 12,00 crore à Chennai pour la mise en place d’un centre de données, tandis que Tube Investments of India (TII) pompera Rs 140 crore pour établir une unité EV-trois roues, selon le communiqué. .

Le ministre en chef a également lancé le portail à guichet unique 2.0 avec plus de 100 services répartis dans 24 départements pour les investisseurs existants et nouveaux de manière entièrement numérisée. Le système mis à niveau comportera des fonctionnalités telles que le traitement parallèle des autorisations, une réunion virtuelle avec les départements, une installation de chatbot basée sur l’intelligence artificielle et une approbation réputée pour certaines autorisations, a-t-il ajouté.