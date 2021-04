Le Tamil Nadu permet à Sterlite de rouvrir l’usine pendant quatre mois pour produire de l’oxygène

La production de cuivre ou l’exploitation de toute autre unité ne sera en aucun cas autorisée à l’usine. L’oxygène produit à l’usine ne peut être fourni à d’autres États qu’après avoir satisfait aux besoins du Tamil Nadu, selon la résolution.

L’usine de fusion Sterlite Copper, propriété de Vedanta, à Tuticorin, dans le Tamil Nadu, a été autorisée à rouvrir partiellement pendant quatre mois uniquement pour produire de l’oxygène médical, à la suite de la grave pénurie due à la pandémie.

Un panel nommé par le gouvernement surveillera le fonctionnement de l’usine et la production de cuivre ne sera pas autorisée.

La production de l’unité a été interrompue en 2018 au milieu des protestations des habitants contre la pollution de l’environnement et la mort consécutive de 13 manifestants à la suite de tirs de la police.

Une réunion multipartite convoquée lundi par le ministre en chef du Tamil Nadu, Edappadi K Palaniswami, a décidé à l’unanimité d’autoriser Sterlite à rouvrir l’usine pour produire de l’oxygène.

La réunion a eu lieu après que Vedanta a demandé à la Cour suprême de demander l’autorisation de produire de l’oxygène dans son usine fermée. Les représentants du parti ont déclaré que, conformément à la directive SC, l’alimentation électrique de l’unité peut être autorisée pendant quatre mois uniquement pour réparer et faire fonctionner les équipements de production d’oxygène et les équipements connexes.

Vendredi, le tribunal suprême avait déclaré que des gens mouraient en raison du manque d’oxygène et a demandé au gouvernement du Tamil Nadu pourquoi il ne pouvait pas reprendre l’unité Sterlite pour produire de l’oxygène.

Une résolution a également été adoptée lors de la réunion, indiquant que le permis temporaire pourrait être prolongé plus tard compte tenu du besoin en oxygène à l’époque, selon un communiqué officiel.

La production de cuivre ou l’exploitation de toute autre unité ne sera en aucun cas autorisée à l’usine. L’oxygène produit à l’usine ne peut être fourni à d’autres États qu’après avoir satisfait aux besoins du Tamil Nadu, selon la résolution.

La résolution a été adoptée après une large consultation des partis, notamment AIADMK, DMK, BJP, PMK, DMDK et d’autres partis de gauche.

Dans un communiqué, le gouvernement du Tamil Nadu a déclaré qu’il constituerait un comité de suivi dirigé par le collecteur de district et comprenant le surintendant de la police, un sous-collecteur, un ingénieur environnemental du district du comité de contrôle de la pollution, deux experts gouvernementaux sur la production d’oxygène et trois représentants. d’organisations publiques, environnementales et de groupes anti-Sterlite.

Un communiqué de Vedanta a déclaré: «Nous nous engageons à mettre à disposition la totalité de la capacité de production de 1000 tonnes dans le but de produire de l’oxygène de qualité médicale et travaillons déjà avec des experts sur la meilleure façon de résoudre la logistique de son expédition dans les zones critiques du Tamil Nadu. en priorité et par la suite dans tout le pays. »

Le gouvernement de l’État a déclaré lundi que Vedanta avait déclaré au tribunal qu’il pouvait produire jusqu’à 1050 tonnes par jour d’oxygène sous forme liquide et gazeuse à partir de deux de ses unités de Sterlite en deux à quatre semaines.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.