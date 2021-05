Le Tamil Nadu prolonge le verrouillage de Covid-19 d’une semaine supplémentaire; Vérifiez ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas

ockdown se poursuivra pendant une semaine de plus à partir du 24 mai et il n’y aura pas de détente. (Image représentative)

Alors que les cas de coronavirus continuent d’augmenter, le gouvernement du Tamil Nadu a encore prolongé d’une semaine le verrouillage en cours dans l’État. Cela signifie que le verrouillage se poursuivra pendant une semaine de plus à partir du 24 mai et qu’il n’y aura pas de détente.

Selon le ministre en chef MK Staline, la décision de prolonger le verrouillage a été prise avec des mesures plus strictes. Cela a été recommandé par un groupe d’experts. Voici les recommandations sur ce qui a été autorisé.

Ce qui est autorisé pendant le verrouillage

Toutes les pharmacies, magasins de médecine de campagne, pharmacies vétérinaires seront ouverts. Le département horticole de l’État fournira des légumes et des fruits aux gens via des véhicules. Les services de distribution d’eau, de lait et de journaux resteront ouverts. Seuls quelques services gouvernementaux du secrétariat qui sont nécessaires fonctionneront Les activités de commerce électronique peuvent avoir lieu pendant la journée entre 8 heures et 18 heures. Les hôtels, les agrégateurs de livraison de nourriture comme Zomato, Swiggy peuvent fonctionner à des heures précises, de 6 h à 10 h, de midi à 15 h et de 18 h à 21 h. Les déplacements inter-districts sont autorisés pour ceux qui se rendent aux funérailles et à des fins médicales et un pass électronique est nécessaire. Dans le district, l’enregistrement électronique n’est pas nécessaire. Les véhicules transportant certains articles nécessaires et produits agricoles seront autorisés. Pompes à essence et diesel, les guichets automatiques resteront ouverts. Il n’y a aucune restriction pour le personnel des nouvelles et des médias. Les industries fabriquant des produits essentiels ainsi que des équipements médicaux continueront de fonctionner comme d’habitude. Pour aujourd’hui et demain, des bus gouvernementaux et privés fonctionneront.

Pendant ce temps, vendredi, l’État avait signalé 467 nouveaux décès, soit une augmentation de 17,6% par rapport aux 397 décès signalés jeudi. Selon les données du département de la santé, 36.184 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures.

