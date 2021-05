Le Tamil Nadu recherche l’unité de fabrication de vaccins du Centre en location

Le Centre avait déjà investi environ Rs 700 crore dans cette installation. Une tentative récente de trouver un partenaire privé pour gérer l’IVC n’a pas non plus abouti, car il n’y avait pas de soumissionnaires pour cela.

Le gouvernement du Tamil Nadu a demandé au Centre l’autorisation de produire des vaccins dans une unité de fabrication nouvellement construite dans l’État.

Le ministre en chef MK Staline a écrit une lettre au Premier ministre Narendra Modi, sollicitant son intervention pour remettre à l’État le complexe de vaccins intégrés (IVC) presque achevé, propriété de HLL Bio-tech (HBL), sous l’égide du ministère de la Santé de l’Union. , afin que l’installation puisse être mise en service au plus tôt.

Soulignant qu’une installation de fabrication de vaccins moderne et de grande capacité – IVC – à Chengalpet, près de Chennai, bien que presque achevée, était inutilisée faute de fonds supplémentaires, le ministre en chef a déclaré qu’il souhaitait rendre cette installation fonctionnelle dans l’intérêt de l’État et le pays.

«Cela améliorerait considérablement la capacité de production de vaccins du pays et répondrait aux besoins en vaccins du pays dans son ensemble et du Tamil Nadu en particulier», a déclaré Staline.

Le Centre avait déjà investi environ Rs 700 crore dans cette installation. Une tentative récente de trouver un partenaire privé pour gérer l’IVC n’a pas non plus abouti, car il n’y avait pas de soumissionnaires pour cela.

«Je souhaite proposer que les actifs d’IVC puissent être cédés au gouvernement de l’État sous forme de bail, sans aucun passif passé, et avec une liberté opérationnelle totale. Le gouvernement de l’État identifiera immédiatement un partenaire privé approprié et fera tout son possible pour commencer la production de vaccins au plus tôt. Un arrangement financier approprié pour que le gouvernement central récupère une partie de son investissement peut être élaboré ultérieurement, après le début des opérations », a-t-il déclaré.

HBL est une filiale à 100% de HLL Lifecare, une entreprise du gouvernement indien dépendant du ministère de la Santé et de la Famille. Le Centre a chargé HLL de créer une unité de fabrication de vaccins pour produire des vaccins vitaux et rentables, principalement pour minimiser l’écart entre l’offre et la demande et soutenir le Centre dans le programme de vaccination universelle.

Le Conseil des investissements publics (BIP) avait approuvé le projet en 2012, et un terrain de 100 acres a été réservé et transféré à HLL pour ce projet. IVC avait un coût estimé à Rs 594 crore et a été déclaré comme un projet d’importance nationale.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.