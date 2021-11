Le Tamil Nadu signe 59 protocoles d’accord pour plus de 35 000 millions de roupies d’investissements

L’investissement total engagé dans les 82 projets ci-dessus est de Rs 52 549 crore et offrirait des opportunités d’emploi à 92 420 personnes, selon un communiqué du gouvernement.

Le gouvernement du Tamil Nadu a signé mardi un total de 59 protocoles d’accord avec des entreprises pour la mise en place de divers projets, impliquant un investissement cumulé de Rs 35 208 crore, ce qui créerait des opportunités d’emploi pour 76 795 personnes.

Les principales entreprises qui ont signé les protocoles d’accord incluent Dalmia Bharat Green Vision, Adani Enterprises, Larsen & Toubro, TVS Motors, Ultratech Cement, Nxtra by Airtel phase-2, Hindustan Unilever au Investors Conclave organisé par le Département des industries à Coimbatore et présidé par ministre en chef MK Staline.

Un protocole d’accord a également été échangé pour la création d’un Centre d’excellence (CoE) par Dassault Systems en partenariat avec TIDCO. La société a proposé d’établir le CoE pour Rs 212 crore à Chennai pour permettre aux entreprises/start-ups de l’aérospatiale et de la défense d’utiliser les outils de conception et d’ingénierie disponibles pour le développement de nouveaux produits à l’aide d’équipements/outils/matériel et logiciels 3D haut de gamme.

Ce centre entreprendra également la formation des étudiants en ingénierie, polytechnique et ITI au Tamil Nadu, la mise à niveau de la main-d’œuvre de l’industrie, du personnel de la salle d’outils du gouvernement et du centre de formation et des chercheurs du Tamil Nadu.

Le ministre en chef a posé les premières pierres de 13 projets avec un engagement d’investissement de Rs 13 413 crore et un potentiel d’emploi pour environ 11 681 personnes. Des pierres de fondation ont été posées pour des entreprises comme Yotta, ZF Wabco et Britannia Industries. Staline a également inauguré 10 projets avec un investissement cumulé de Rs 3 928 crore qui emploieraient jusqu’à 3 944 personnes. Les sociétés comprennent Nxtra by Airtel Phase-1, les véhicules Ampere et Motherson Auto Solutions Phase 1.

L’investissement total engagé dans les 82 projets ci-dessus est de Rs 52 549 crore et offrirait des opportunités d’emploi à 92 420 personnes, selon un communiqué du gouvernement.

Les projets sont en cours dans 22 districts de l’État tels que Kancheepuram, Chengalpet, Thiruvallur, Ranipet, Kallakurichi, Dharmapuri, Krishnagiri, Namakkal, Salem, Tiruchirappalli, Pudukottai, Karur, Erode, Coimbatore, Tirupur, Madurai, Dingarudi, Virudhuna , Tirunelveli, Tenkasi et Kanniyakumari.