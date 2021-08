Le tant attendu London Hard Fork of Ethereum est maintenant disponible

Comparer

Le hard fork Ethereum à Londres a eu lieu au bloc 12.965.000. Voici ce que vous devez savoir à ce sujet.

Ethereum, le deuxième plus grand réseau de blockchain, a subi jeudi une mise à jour logicielle majeure, qui devrait stabiliser les frais de transaction et réduire l’offre du jeton éther.

Le London Hardfork d’Ethereum a été mis en ligne sur les blocs 12 965 000 et a contribué 5 changements clés sur le réseau. Entre ces cinq Propositions d’amélioration d’Ethereum (EIP) mises en œuvre aujourd’hui.

EIP-1559 est sans aucun doute la mise à jour dont on parle le plus. Bien qu’il existe une perception commune selon laquelle l’EIP-1559 réduirait les tarifs du gaz, la réalité est qu’il ne ferait que stabiliser la gamme des frais de transaction pour éliminer les fluctuations élevées.

Des frais de transaction fixes pourraient potentiellement réduire les frais de gaz par rapport aux premiers jours d’enchères des utilisateurs. Cela était visible dès les premiers blocs extraits après la mise à jour. Le taux de gaz moyen actuel est de 7 gwei et le plus bas est de 3 gwei.

L’EIP-1559 couperait l’interaction directe entre les utilisateurs et les mineurs, là où les utilisateurs précédents proposaient des tarifs de gaz plus élevés pour traiter leurs transactions. Désormais, les utilisateurs auraient une estimation du coût de transaction attendu, que le réseau enverrait aux mineurs. Plus important encore, l’ETH restant serait brûlé et retiré de l’alimentation en circulation. Ceci, à son tour, ferait de l’éther un actif déflationniste, augmentant la valeur de l’offre en circulation existante.

Il y a quatre autres propositions qui entrent en vigueur avec le hard fork. EIP-3198 étend les améliorations UX d’EIP-1559 aux contrats intelligents.

EIP-3529 vise à éliminer les remboursements dans le réseau. Ceci est destiné à le rendre plus stable.

EIP-3541 est quelque chose qui ne fait pas grand-chose en soi, mais il ouvre la voie à de futures mises à jour, en réservant de l’espace dans le réseau pour créer d’autres types de contrats intelligents.

EIP-3554 est une proposition qui vise à retarder la bombe de difficulté jusqu’en décembre 2021. Cette “bombe” est essentiellement une augmentation de la difficulté, ce qui rend difficile pour les mineurs de résoudre les problèmes de cryptographie et de gagner de l’éther.

Comme mentionné ci-dessus, il ne s’agit que d’un autre élément constitutif du passage à Ethereum 2.0. La mise à niveau programmée vers l’ETH 2.0 réduira la consommation d’énergie du réseau de 99,5 %. En effet, le réseau utilisera des validateurs qui jalonnent votre ETH pour exécuter ses propres nœuds. Au lieu du réseau de preuve de travail énergivore qui nécessite la résolution d’équations mathématiques complexes.

ETH 2.0 permettra des transactions plus rapides et plus efficaces sur le réseau. L’introduction de chaînes de blocs augmentera l’évolutivité du réseau. Et également augmenter la capacité du réseau Ethereum.

ETH 2.0 devrait être lancé en 2022, avec l’ajout de Shard Chains comme étape finale.

Tout le monde devrait regarder les prochaines semaines se dérouler et des modèles financiers émergent qui quantifient l’impact de la combustion sur l’offre d’éther, ce qui peut finalement conduire à des objectifs de prix. Une nouvelle dynamique d’approvisionnement en éther peut déclencher un nouveau cycle vertueux dans lequel la hausse des prix entraîne une adoption plus élevée et vice versa.

De plus, avec cette mise à jour, le prix de l’ETH devrait être tirer , mais il n’y a pas d’augmentation de prix pour le moment.

