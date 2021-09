Le tap-strafing surpuissant d’Apex Legends sera supprimé dans un prochain patch

Divertissement de réapparition supprimera le tap-strafing de Légendes Apex dans le patch 10.1, le studio a confirmé.

L’annonce a été faite via un tweet du compte Twitter officiel du studio, où il a expliqué la raison de la suppression dans une déclaration franche et claire.

Si vous n’êtes pas sûr de ce qu’est le tap-strafing, il s’agit essentiellement d’une technique de jeu de haut niveau qui permet à un joueur d’effectuer des changements de mouvement rapides sans affecter la vitesse et l’élan. Pour faire simple, c’est une astuce qui peut être utilisée pour vous rendre plus difficile à tirer (surtout dans les airs), tout en offrant tous les avantages d’être mobile. Considérez-le comme un esquive, bien qu’un Respawn n’ait jamais eu l’intention que vous l’utilisiez.

Il a été initialement utilisé comme technologie de speedrunning dans Titanfall 2 et a été adopté par les joueurs d’Apex Legends assez rapidement après le lancement du jeu.

Selon le développeur, le tap-strafing est « inaccessible, manque de lisibilité/contre-jeu et est exacerbé par les capacités de mouvement ». Plus de détails sur la suppression suivront dans les prochaines notes de mise à jour du jeu.

Cela a été un changement controversé pour de nombreux membres de la communauté Apex Legends. Certains y voient une mise à jour équitable qui uniformisera les règles du jeu, tandis que d’autres pensent que cela devrait toujours être possible, même si la liaison de la molette de la souris est désactivée, afin de nécessiter plus de compétences et de ne pas l’ouvrir aux abus.

Il est fort probable qu’une grande partie du processus de prise de décision pour Respawn ici soit due au jeu croisé : alors que le tap-strafing est techniquement possible sur console avec des pads, il est beaucoup plus difficile à réaliser. Les joueurs sur console qui se font régulièrement corser (plus que d’habitude) par des joueurs sur PC n’est pas un bon look pour un jeu essayant de montrer les principes du jeu croisé, et il va de soi que EA et Respawn veulent garder le niveau de compétence moyen quelque peu dans -ligne.

Il y a eu un certain nombre de mises à jour majeures d’Apex Legends ces derniers temps. Un autre Respawn a dû se précipiter pour sortir était un nerf de voyant important, car les joueurs se plaignaient que le nouveau personnage était un peu trop puissant.