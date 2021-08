Le tarif tombe à Rs 2,34/unité dans les enchères hybrides éolien-solaire

Le pays s’est fixé pour objectif d’augmenter la capacité des centrales de production d’énergie renouvelable installées du niveau actuel de 100 GW à 450 GW d’ici la fin de 2030.

La dernière offre de Solar Energy Corporation of India (Seci) pour mettre en place 1 200 MW de centrales hybrides éoliennes-solaires a découvert le tarif le plus bas de Rs 2,34 par unité, bien inférieur aux Rs 2,41 par unité cités par les entreprises lors de la dernière vente aux enchères pour plantes hybrides tenues en décembre 2020.

Selon des sources, NTPC, NLC India et une filiale d’Ayana Renewable Power – qui est soutenue par le CDC du Royaume-Uni – ont proposé le tarif le plus bas pour la construction de 450 MW, 150 MW et 450 MW de projets éoliens, respectivement. Azure Power a cité la deuxième offre la plus basse de Rs 2,35/unité et devrait remporter le contrat pour une capacité de 150 MW.

La politique hybride a été lancée en 2018, principalement pour surmonter les défis posés par le caractère intermittent des centrales éoliennes et solaires. Le modèle envisageait de configurer les éoliennes et les systèmes solaires aux mêmes points de connexion au réseau pour une utilisation optimale des capacités de production et de transport d’électricité.

Les précédentes enchères hybrides Seci avaient découvert les tarifs les plus bas de Rs 2,41/unité et Rs 2,69/unité. Adani Green Energy, Brookfield Asset Management ont soutenu ABC Renewable Energy, la branche indienne de la société canadienne Amp Energy, et ReNew Power avait proposé les tarifs les plus bas lors des précédentes enchères hybrides de Seci.

Le prix de l’énergie solaire autonome était tombé au niveau record de 1,99 Rs/unité en décembre 2020, soutenu par la baisse des taux d’intérêt, la baisse des prix des panneaux solaires, l’amélioration de la technologie et l’achat assuré d’électricité. Les tarifs ont augmenté depuis en raison d’une augmentation significative des modules due à la hausse des prix du silicium, des cellules et des plaquettes de qualité solaire. L’ordonnance du gouvernement de restreindre l’achat de modules solaires uniquement auprès des fournisseurs de la liste notifiée (ALMM), où aucun fabricant étranger n’a encore été ajouté, a également été citée comme une raison de la hausse des prix car les modules fabriqués dans le pays sont chers.

Le pays s’est fixé pour objectif d’augmenter la capacité des centrales de production d’énergie renouvelable installées du niveau actuel de 100 GW à 450 GW d’ici la fin de 2030.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.