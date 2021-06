Le TAS abaisse la sanction d’Onana d’un an à neuf mois

in

10/06/2021 à 15h41 CEST

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) s’est entendu avec le gardien de l’Ajax, André Onana, dans la résolution de l’appel présenté après avoir été sanctionné pour dopage. Le Collège composé d’un président et de deux arbitres a reconnu que la sanction reçue par l’UEFA en février dernier était disproportionnée et excessive. Pour cette raison, le tribunal a réduit la peine de 12 mois initiaux à 9 mois.

Le 5 février, l’instance disciplinaire de l’UEFA a sanctionné Onana avec un an sans compétition, à la fois avec son club, l’Ajax Amsterdam, et avec l’équipe du Cameroun. La substance furosémide a été retrouvée dans ses urines lors d’un contrôle en octobre 2020. Le footballeur a expliqué lors de l’audience que cette substance se trouvait dans son corps en raison d’une erreur commise par sa femme, qui a involontairement déposé ses pilules dans la boîte à médicaments du footballeur. joueur. Le couple de Onana elle avait ce produit sur ordonnance en raison de son état de grossesse.

Le furosémide est un diurétique utilisé pour traiter la rétention d’eau. Il figure sur la liste des substances interdites non pas pour sa capacité à améliorer les performances mais pour son utilisation comme masqueur, pour éliminer d’autres substances interdites en urinant plus rapidement. Bien que le même rapport de l’UEFA reconnaisse que dans le cas d’Onana, il ne masque aucune autre substance dopante.

Le footballeur reviendra en compétition officielle à partir du 3 novembre, il pourra également s’entraîner avec ses coéquipiers dans les installations du club à partir du 3 septembre. Deux droits dont il est privé depuis le 4 février 2021, date à laquelle la suspension a été rendue publique.

L’audience s’est tenue virtuellement le 2 juin et a réuni les parties concernées; André Onana en qualité d’appelant accompagné de son avocat ; l’avocat de l’UEFA, l’avocat de l’Ajax ; et les témoignages d’Edwin Van der Sar et du directeur des services médicaux du club, les Drs Niels Wijne.