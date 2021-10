Le tatouage caché d’Ana Parra

Ana Parra / Instagram Ana Parra a enchanté ses fans avec une photo torride

Ana Parra continue d’être très active sur ses réseaux sociaux depuis la fin de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, où elle n’a pas pu atteindre la finale en raison d’une blessure au nez et au cou, et cette fois elle a enchanté ses fidèles fans, à cause d’un fougueux photographier.

L’ancienne reine de beauté colombienne a posté sur son Instagram un « selfie » dans lequel elle voulait montrer un soutien-gorge fluo, qui révélait ses attributs, mais curieusement c’était un autre détail qui a volé toute l’attention de la photographie.

Et c’est que malgré le fait que la beauté du modèle enchante ses admirateurs, les regards de ceux qui apprécient la photo se dirigent directement vers la partie inférieure du soutien-gorge d’Ana, où elle a fièrement modelé l’un de ses tatouages, qui d’ailleurs sert d’ensemble prémisse de motivation.

Le tatouage du Colombien est composé de quelques mots en italique, en anglais, qui se traduisent par « Tout est possible », une phrase qu’Ana elle-même nous a avouée dans une récente interview, est l’une des devises qui régissent sa vie, Eh bien , dès son plus jeune âge, grâce à l’exemple de sa mère qui travaille, elle a toujours compris qu’il n’y a pas de limites dans la vie.

L’ancienne membre du groupe de blues EXATLON a également profité de ses réseaux pour partager une autre photo torride, dans laquelle elle montrait à nouveau son goût pour le néon, cette fois avec une chemise sans manches, avec laquelle elle montrait son ventre plat et tonique.

Au passage, la concurrente d’EXATLON a également partagé un message inspirant, comprenant qu’en tant que célébrité, elle peut avoir un effet sur ses followers, et a souligné l’importance pour les femmes de se valoriser telles qu’elles sont et de ne pas commettre l’erreur de se rabaisser.

« Tu! Celui qui lit ceci. Vous êtes précieux, fort et beau, n’ayez pas peur de montrer au monde ce que vous êtes. Si vous vous aimez, respectez-vous et croyez vraiment au vol que vous avez, le monde entier adorera. ❤️ Rayonne de lumière ✨ », a commenté Ana, générant toutes sortes de compliments et de messages pour sa beauté, sa façon d’être et ses messages qui changent beaucoup de gens.

« Mon Dieu, tu es une beauté du ciel 😍😍😍😍😍😍😍 », « Mujeron 😍😍😍🔥🔥❤️❤️❤️ » et « Belle notre guerrière 🙏💙🌹☘️☘️ » étaient quelques-uns des commentaires générés par les Posts mentionné parmi les fans d’Anita Parra.

Dites-nous ce que vous pensez d’Ana Parra et du message sur son tatouage.

