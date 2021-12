Le tatouage « I love Jake Paul » de Woodley a fonctionné, dit Daniel Cormier

Jake Paul et Tyron Woodley ont convenu que le perdant de leur match de boxe en août devrait se faire tatouer en disant qu’il aimait l’autre. Au début, l’ancien UFC n’était pas disposé et son adversaire a utilisé son refus pour lui refuser un match revanche. Puis « The Chosen One » a changé d’avis, à la recherche de ce deuxième combat, mais le youtuber l’a à nouveau rejeté, soulignant que le moment était passé, qu’il n’avait pas fait le tatouage à temps.

Il semblait que tout avait été oublié mais récemment Tommy Fury a dû quitter sa rencontre avec Jake Paul le 18 décembre, entrant dans Tyron Woodley. Finalement, tout s’est bien passé pour lui. Et pas seulement à cause de l’infection à la poitrine et de la côte cassée du boxeur britannique ou du tatouage susmentionné, mais aussi parce que pendant ce temps, il a continué à s’entraîner à cause de son opportunité. Il est maintenant à quelques jours de venger sa défaite.

Tyron Woodley contre Jake Paul dans son premier combat

Et Daniel Cormier pense que le tatouage a fonctionné, comme il l’explique sur sa chaîne YouTube.

«J’ai été plusieurs choses dans ma vie, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de mauvaises choses, mais la seule chose que je suis n’est pas un ennemi. Parfois, quand toute cette histoire de Tyron Woodley et Jake Paul se déroulait, cela pouvait sembler un peu haineux parce que Je ne voulais pas que ‘T-Wood’ se fasse tatouer, je n’aimais pas la façon dont le match revanche était appelé, mais devinez quoi? ça a vraiment marché. Et je dois être honnête, je ne peux pas dire qu’il serait plus heureux pour n’importe qui d’autre que Tyron en ce moment, parce qu’il avait l’impression d’avoir gagné le dernier combat et puis évidemment il n’a pas pris la décision et c’était comme si les enfants étaient jouer avec lui. .

« On aurait dit que Jake Paul et son frère jouaient avec Tyron, lui disant qu’il devait se faire tatouer, Logan Paul a dit: » Hé, tu as eu ta chance. » J’avais l’impression qu’ils essayaient de jouer à « T-Wood », mais honnêtement, Tyron a fait ce qu’il avait à faire, même si vous n’êtes pas d’accord avec ça, ça a évidemment fonctionné pour lui de se faire tatouer car sinon ils auraient cherché quelqu’un d’autre. J’ai toujours mes opinions sur le tatouage, mais cela n’a pas vraiment d’importance pour le moment car ‘T-Wood’ obtient la revanche…

Tyron Woodley contre Jacques Paul

« Tout est disponible pour « T-Wood ». C’est là-bas pour ‘T-Wood’ d’aller le faire maintenant et honnêtement Je ne pourrais pas être plus heureux pour lui. Quand une personne doit vivre ce qui s’est passé, les taquineries de tous ses amis, sa famille, tous, nous tous, les gens qu’il a longtemps considérés comme ses amis le jugeaient durement, disant qu’il était insensé de faire ce qu’il voulait . fait. Il a maintenu le cap, croyait en lui-même, croyait en ce qui pourrait potentiellement lui arriver, et maintenant il est à l’aube d’un autre énorme salaire..

Maintenant, c’est celui où ‘T-Wood’ doit aller se battre. ‘T-Wood’ doit aller se battre. Il a blessé Jake Paul lors du premier combat et c’est la seule chose pour laquelle il a construit son dossier pour un match revanche.. Je t’ai eu, les cordes t’ont sauvé ! Mais maintenant tu dois le prouver. Vous ne pouvez plus aller vous tenir devant lui. Vous avez ressenti ce qu’il avait, vous savez que vous pouvez lui faire du mal, il s’agit pour Tyron de sortir et de mettre en œuvre son plan de match. »

