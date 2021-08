Le tatouage que Tyron Woodley ou Jake Paul devront se faire s’il perd

in

En plus de tout le reste en jeu, Tyron Woodley et Jake Paul ont convenu que celui qui perd dans leur match devra se faire tatouer d’une manière qu’ils devaient également accepter. Et maintenant nous savons enfin comment est le dessin permanent que le perdant devra mettre sur la peau pour toujours.

Le tatouage de Woodley ou Paul

Comme le tatoueur Tatu Baby le partage sur Instagram, c’est la conception:

Avis

“Jake Paul et Tyron Woodley vont se battre ce dimanche et, comme vous l’avez peut-être entendu, le perdant doit tatouer ‘I love Jake / Tyron’ sur son corps.

Eh bien, Jake Paul est venu vers moi… et Je m’envole pour Cleveland pour tatouer le perdant.

«Il n’y a nulle part où courir, il n’y a nulle part où se cacher… Le perdant obtiendra un de ces tatouages ​​!«.

Woodley contre Paul va a tener mucho más en juego porque hablamos también del honor de ambos, de dinero, de respeto, de fama… Será un combate realmente interesante entre dos estrellas que van a buscar noquear al otro y no dejar ninguna duda de cual de los dos c’est mieux. Et de s’assurer à chacun que c’est l’autre qui reçoit le tatouage. Ce sera amusant de voir qui ne gagnera pas tatoué avec ce dessin.

