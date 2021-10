Le taureau Bitcoin Anthony Pompliano a supprimé et restauré sa chaîne Youtube

Le populaire influenceur Bitcoin Anthony Pompliano a annoncé que son compte YouTube avait été supprimé par le géant du streaming vidéo. « Nous venons d’avoir @ 100 milliards de dollars sur YouTube pour discuter du bitcoin et notre chaîne a été supprimée », a déclaré Pompliano.

Cependant, la plateforme a confirmé que le compte a été restauré.

YouTube a officiellement tenté de me retirer de sa plate-forme. Ils affirment que nous « encourageons les activités illégales » et que nous ne serons pas non plus autorisés à créer de nouvelles chaînes YouTube à l’avenir. Peu importe finalement. Bitcoin est inévitable. @YouTubeCreators pic.twitter.com/XtCtrMBH7I – Pomp 🌪 (@APompliano) 11 octobre 2021

Youtube dit que la chaîne enfreint sa politique

YouTube a déclaré que le compte avait été initialement supprimé en raison d’un non-respect des règles, mais n’a pas initialement indiqué laquelle de ses règles avait été violée. Cependant, Pompliano a fait valoir qu’ils n’avaient pas fait de grève et n’avaient pas violé les directives de la communauté. Il a ajouté qu’aucune de ses vidéos les plus récentes ne présentait de contenu douteux justifiant une interdiction.

Pompliano a reçu une mise à jour sur son compte Twitter lundi, expliquant pourquoi sa chaîne a été bloquée. Selon la plateforme, sa récente interview en direct avec le créateur de stock-to-flow PlanB était contraire aux politiques de YouTube. La plateforme a affirmé que l’interview encourageait des « activités illégales ».

Pompliano a déclaré qu’il était sur le point de discuter de Bitcoin (BTC / USD) avec PlanB, mais a été soudainement bloqué par YouTube. Il a ajouté que la plate-forme n’avait lancé aucune attaque en guise d’avertissement pour la violation. En conséquence, sa décision l’a pris par surprise.

Pendant l’interdiction, la chaîne YouTube de Pompliano était indisponible pendant environ 2 heures avant d’être restaurée, toutes les vidéos crypto et Bitcoin étant également restaurées. Éduquez les critiques de la crypto et du Bitcoin via son canal.

En février de l’année dernière, Twitter a suspendu le compte de Pompliano et d’autres comptes Twitter. Cependant, ils ont été restaurés en quelques heures.

Ce n’est pas la première fois que YouTube interdit les comptes d’influenceurs crypto, car il y a eu d’autres incidents dans le passé.

Pompliano a ajouté que le compte avait été rétabli, mais YouTube n’a fourni aucune raison ni explication supplémentaire.

Certains autres influenceurs crypto sont également concernés

Le site de streaming vidéo a utilisé ses algorithmes pour baliser les vidéos en BTC afin de cibler le contenu crypto sur sa plate-forme. Il a qualifié ce contenu de dangereux pour ses utilisateurs. Dans le cas de Pompliano, il a immédiatement contacté l’équipe d’assistance YouTube, a noté l’interdiction et ils ont répondu en quelques minutes.

Mais d’autres créateurs de contenu basés sur la cryptographie ont signalé des problèmes similaires, mais ont dû attendre des jours. La réponse rapide à la plainte de Pompliano est probablement due au niveau d’influence qu’il a dans la communauté crypto. Au moment d’écrire ces lignes, la chaîne YouTube de Pomliano est vérifiée et compte plus d’un million de followers.

Le taureau post Bitcoin Anthony Pompliano a supprimé et restauré sa chaîne YouTube est apparu en premier sur Invezz.