Le taureau Bitcoin Mike Novogratz dit que les NFT représentent un grand changement de culture Crypto new media

S’exprimant sur l’alerte de marché de CNBC, Mike Novogratz, PDG de Galaxy Digital, a déclaré que l’augmentation de la popularité des jetons non fongibles (NFT) observée au cours des derniers mois représente un grand changement de culture.

Lorsqu’on lui a demandé si le dernier achat CryptoPunk de Visa signifiait quelque chose pour l’industrie ou était purement symbolique, Novogratz a expliqué que les mouvements de prix rapides observés dans de nombreux NFT populaires sont le résultat d’une excitation excessive au tout début d’une nouvelle tendance du marché.

Cependant, il pense que le battage médiatique ne fera pas grand-chose pour délégitimer l’industrie.

Les NFT sont un type de jeton utilisé pour représenter la propriété de toutes sortes d’objets uniques, allant de l’art et des objets de collection à la musique et à l’immobilier. Les jetons sont sécurisés et authentifiés par la plate-forme blockchain sur laquelle ils sont émis et ne peuvent avoir qu’un seul propriétaire à la fois, ce qui les rend rares et précieux.

Les NFT sont une industrie légitime, dit Novogratz

L’énorme augmentation de la popularité des NFT au cours des derniers mois semble rivaliser uniquement avec l’engouement pour les ICO que l’industrie a connu en 2017. L’entrée de géants financiers mondiaux tels que Visa dans l’espace avec des achats NFT a encore attisé l’incendie entourant la nouvelle classe d’actifs, pousser beaucoup à demander quand la bulle NFT éclatera.

Novogratz, cependant, pense qu’il s’agit d’une « excitation normale » observée au début de toute nouvelle tendance du marché et que les NFT sont là pour rester. Il a utilisé l’exemple de The Fidenza #313, un NFT créé par l’artiste Tyler Hobbs qui s’est récemment vendu pour 1 000 ETH, pour montrer les énormes sauts de prix que NFT connaît. L’art, qui vaut maintenant plus de 3,3 millions de dollars, aurait pu être acheté pour moins de 4 000 dollars il y a quelques mois à peine.

“Quand Jay-Z a mis son crypto punk comme avatar Twitter, l’un des rois de la culture dit que je vais utiliser un #NFT comme avatar. Il aurait dû dire à tout le monde d’acheter des #cryptopunks », explique @novogratz. “C’est une culture de changement et je pense que c’est un gros problème.” pic.twitter.com/oK8w0frQ0n – Squawk Box (@SquawkCNBC) 25 août 2021

“Je pense que 15% des ventes totales d’art cette année étaient des NFT”, a déclaré Novogratz dans l’interview. « Cela semble beaucoup étant donné que le marché n’existait même pas il y a quatre mois. Mais les prix mousseux ne signifient pas que ce n’est pas une vraie industrie », a-t-il ajouté.

Le PDG de Galaxy Digital a déclaré qu’un signe clair de la résistance de l’industrie venait du rappeur Jay Z, qui a récemment changé son avatar Twitter en un Crypto Punk NFT qu’il a acheté.

« L’un des types de culture dit ‘Je vais utiliser un NFT comme avatar.’ Il aurait dû dire à tout le monde d’acheter des Crypto Punks », a-t-il déclaré. “C’est un changement de culture et je pense que c’est un gros problème.”

