Le taureau est-il écrasé par Bitcoin en 2021 ?

Voyons à quoi cela ressemble par rapport aux deux dernières corridas.

Photo d’André François McKenzie sur Unsplash

Premièrement, nous devons convenir qu’il existe un cycle dans chaque économie. On peut dire qu’il se compose de la phase haussière où le prix d’un actif monte et de la période baissière où le prix baisse.

C’est une règle. Ce qui monte doit redescendre et vice versa.

Il en va de même pour les crypto-monnaies et Bitcoin.

Sur le marché des crypto-monnaies, ce cycle a une durée de 4 ans. L’événement qui déclenche la transition de la phase baissière à la phase haussière est l’événement de réduction de moitié du Bitcoin.

L’événement de réduction de moitié du Bitcoin se produit après la génération de 210 000 blocs, et cela prend environ 4 ans.

En 2016, el 9 de julio, se produjo el evento de reducción a la mitad y el precio de bitcoin fue de $ 646. Exactamente un año después, el precio era de $ 2555. Eso es 3,8 veces el precio de la reducción à la moitié.

Puis une correction se produit, et le 17 décembre, un nouvel ATH se produit. Nous avons vu le pic du cycle avec le prix du BTC à 19 266 $.

C’est un total de 29 fois le prix de l’événement de réduction de moitié.

En 2020, le 11 mai, le dernier événement de réduction de moitié se produit et le prix du BTC vaut 8476 $. Après un an, le prix est passé à env. $ 48 000. C’est un multiplicateur de 5,6.

Regardons quelques autres faits intéressants. Au début, Bitcoin était un actif inconnu. Peu de gens savaient et moins étaient impliqués.

Il a demandé aux gens s’ils savaient. Résultat : deux personnes sur dix étaient au courant, mais seulement une sur cent a investi.

Maintenant, tout le monde connaît BTC et beaucoup de gens ont investi.

Avant le dernier événement de réduction de moitié, le PDG de Banks était négatif et a déclaré que BTC était une arnaque.

Maintenant, ils disent le contraire et essaient d’obtenir une licence pour que leurs clients puissent échanger avec elle.

Encore une fois, nous voyons qu’il devient de plus en plus accessible et actuel.

La période baissière commence lorsque nous atteignons un ATH, et après cela, nous avons une baisse rapide des prix de plus de 40%.

Nous l’avons vu en 2017-18 dans une chute vraiment difficile.

Nous l’avons vu et dans cette course haussière du 23 mai, où le prix était pendant un moment 50% inférieur à l’ATH.

D’autre part, les confinements ont jusqu’à présent une durée de 460 à 518 jours selon la façon dont nous commençons à mesurer, mais maintenant nous n’avons que 370 jours depuis le début de ce confinement.

De plus, nous sommes loin d’un multiplicateur x29 du prix du BTC dans cette course haussière.

conclusion

Il semble que le marché soit divisé en deux. Une partie pense que nous sommes dans une phase baissière et que ce cycle est terminé en raison de la forte correction. L’autre moitié pense que nous n’avons pas vu de gros gains dans cette course haussière et que nous sommes dans une saine correction.

tu veux mon avis

Je ne sais pas. Je vois l’image du marché et je l’interprète d’une manière ou d’une autre, selon l’angle sous lequel je la vois. Je suis divisé en deux.