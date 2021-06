Le taux de chômage à nouveau en hausse – L’Express Financier

Au cours de la semaine terminée le 20 juin, le chômage urbain est passé à 10,3 % contre 9,7 % il y a une semaine. Le chômage rural a augmenté à un rythme plus élevé à 8,92 % contre 8,23 % enregistré le 13 juin.

Le taux de chômage en Inde s’élevait à 9,35 % pour la semaine terminée le 20 juin, contre 8,7 % il y a une semaine, mais inférieur à 13,62 % pour la semaine terminée le 6 juin. Le taux a atteint son récent pic de 14,73 % le 23 mai.

Le directeur général et PDG de CMIE, Mahesh Vyas, dans un article publié plus tôt dans le mois, avait déclaré que la flambée du taux de chômage impliquait qu’un certain nombre de personnes ayant perdu leur emploi continuaient à chercher un emploi.

KR Shyam Sundar, expert du travail et professeur au XLRI, a déclaré: «Les deux prochains mois refléteront de fortes tendances dans les deux sens, à la hausse ou à la baisse. Il faudra au moins deux trimestres pour que le marché du travail se stabilise, en supposant un contrôle efficace de Covid », a-t-il déclaré.

Le cofondateur et PDG de la plate-forme d’emploi Avenue Growth, Rachit Mathur, a déclaré que, afin de réduire le coût d’un emploi à temps plein et le fardeau de la conformité, de nombreux employeurs se déplaçaient pour changer d’emploi, ce qui avait un impact sur le scénario global de l’emploi.

Cependant, le président et directeur général de Genius Consultants, RP Yadav, a déclaré que le taux pourrait être beaucoup plus élevé maintenant, compte tenu du fait qu’un grand nombre d’employés informels n’ont toujours pas retrouvé leur emploi. En outre, environ 75% des travailleurs migrants qui sont retournés dans leurs lieux respectifs pendant la pandémie ne sont pas encore revenus en raison du manque de transports en commun.

