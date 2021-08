Le taux de chômage atteint son plus haut niveau en six semaines à 8,1%

in

Le LFPR est une proportion spécifique à l’âge entre les personnes qui travaillent ou recherchent activement un emploi et la population totale en âge de travailler, généralement 15 ans et plus.

Le taux de chômage du pays a atteint un sommet en six semaines de 8,1% au cours de la semaine terminée le 8 août, selon les données compilées par le Center for Monitoring of Indian Economy (CMIE).

Le taux de chômage, défini comme le pourcentage de chômeurs dans la population active, était de 7,3 % pour la semaine terminée le 4 juillet. Il est passé à 7,64 % la semaine suivante avant de retomber à 5,98 % pour la semaine terminée le 18 juillet. 7,14 % pour la semaine terminée le 25 juillet et ensuite 7,44 % pour la semaine terminée le 1er août.

Les données du CMIE ont montré que le chômage dans les zones urbaines et rurales était en hausse pendant trois semaines jusqu’à la dernière semaine examinée. L’augmentation constante du taux de chômage global depuis le 18 juillet montre l’incapacité de l’économie à créer des emplois alors même que les blocages et les restrictions à la mobilité ont été largement assouplies.

La hausse du taux de chômage pourrait également être due à une augmentation du taux de participation au marché du travail (LFPR) et si tel est le cas, cela ne devrait pas être très préoccupant, avait déclaré à FE le directeur général et PDG de CMIE, Mahesh Vyas.

Le chômage dans les villes a augmenté de 202 points de base pour atteindre 9,96 % au cours de la semaine terminée le 8 août, contre 7,94 % pour la semaine terminée le 18 juillet. Le taux de chômage urbain était de 8,03 % pour la semaine terminée le 1er août.

De même, le taux de chômage dans les zones rurales a connu une forte augmentation de 217 points de base à 7,27% pour la semaine terminée le 8 août contre 5,1% pour la semaine terminée le 18 juillet. Il était de 7,18 % la semaine dernière.

Le taux de chômage global a considérablement augmenté depuis le début de la deuxième vague de Covid-19 pour atteindre un plus haut en près d’un an à 14,73 % pour la semaine terminée le 23 mai contre 8,16 % le 4 avril.

Le LFPR est une proportion spécifique à l’âge entre les personnes qui travaillent ou recherchent activement un emploi et la population totale en âge de travailler, généralement 15 ans et plus.