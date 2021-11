Le taux de chômage augmente à nouveau, à 7,75% en octobre

Compte tenu de la grande taille de l’industrie du commerce de détail, une augmentation de l’emploi dans ce secteur devrait avoir un impact significatif sur l’emploi global.

Malgré une baisse mensuelle de 124 points de base du taux de chômage urbain, le taux de chômage global du pays a de nouveau augmenté en octobre, en raison d’une hausse soudaine de 175 points de base du taux de chômage rural.

Selon le Centre de surveillance de l’économie indienne (CMIE), le taux de chômage en Inde a atteint 7,75 % en octobre, contre 6,86 % il y a un mois. Alors que le taux de chômage urbain est tombé à 7,38 %, le plus bas en trois mois, le taux de chômage rural a atteint son sommet de 7,91 % en quatre mois en octobre.

Bien qu’aucune estimation immédiate des pertes d’emplois n’ait été fournie par le groupe de réflexion du secteur privé, une augmentation du taux de chômage global signifierait qu’un bon nombre de personnes sont restées sans emploi au cours du mois.

Une baisse de 146 points de base du taux de chômage en septembre à 6,86% par rapport à août a entraîné une augmentation estimée de 8,5 millions de l’emploi. Au total, l’emploi en septembre était de 406,2 millions, le plus élevé depuis que Covid-19 a secoué le pays en mars 2020. Cependant, le nombre était toujours inférieur à l’emploi pré-Covid de 408,9 millions en 2019-2020.

La hausse du taux de chômage en octobre a démenti les attentes du CMIE. Dans un article du mois dernier, le directeur général et PDG de CMIE, Mahesh Vyas, a écrit : « L’Inde est maintenant à l’aube de la saison des fêtes et les attentes sont que les mois à venir pourraient stimuler l’emploi en général et le commerce de détail en particulier.

