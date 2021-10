Le taux de chômage en Californie monte en flèche sous le gouverneur Gavin Newsom

in

Il y a quelques semaines à peine, le gouverneur de Californie Gavin Newsom a réussi à relever le défi des élections de révocation pour rester le directeur général de l’État le plus peuplé des États-Unis. Le fait que le taux de chômage en Californie monte en flèche en ce moment, cependant – et, en fait, vient d’atteindre un record – semble suggérer que, bien que les électeurs aient décidé de garder Newsom au travail, la satisfaction à l’égard de l’économie de l’État n’a peut-être pas été la raison pour laquelle.

À la suite d’une pression induite par Covid sur l’économie nationale, ainsi que sur celle de l’État, la Californie a, sans surprise, envoyé plus d’une vague de ses propres contrôles de relance aux résidents. Le premier tour de ces chèques, totalisant quelques centaines de dollars, a envoyé quelque 600 000 paiements aux résidents californiens éligibles. Cela s’est passé à la fin du mois d’août. Une autre vague de chèques a été lancée en septembre à environ 2 millions de Californiens. Dans le même temps, malheureusement, le taux de chômage en Californie vient d’atteindre son plus haut niveau en six mois, selon les rapports locaux.

Le taux de chômage en Californie monte en flèche

Les nouvelles demandes de chômage en Californie ont totalisé 86 800 pour la semaine se terminant le 25 septembre, selon le département américain du Travail. C’était une énorme augmentation de 18 000 par rapport à la semaine précédente. Et, selon le journal de la région de la baie de San Francisco, The Mercury News, ce dernier total hebdomadaire était le plus élevé en six mois.

“Le nouveau rapport sur le chômage confirme ce que les employeurs et les professionnels de la main-d’œuvre rapportent – ​​que la reprise de l’emploi est plus lente que prévu en Californie”, a déclaré au journal l’avocat spécialisé en emploi Michael Bernick. Il est également un ancien directeur du Département du développement de l’emploi de l’État.

RUPTURE: Les nouvelles demandes de chômage en Californie continuent d’augmenter, avec près de 87 000 personnes déposant des demandes pour la première fois pour la semaine se terminant le 25 septembre. La Californie représente désormais près de 30% des nouvelles demandes du pays, bien qu’elle ne représente que 11,7% de la population active. – Emily Hoeven (@emily_hoeven) 30 septembre 2021

Pour mettre tout cela en perspective, les dossiers montrent que la Californie a récupéré un peu plus de 62% des plus de 2 millions d’emplois perdus par l’État au cours des deux premiers mois de la pandémie. C’était à l’époque où la crise de santé publique a déclenché des mesures de verrouillage qui ont été économiquement dévastatrices et ont entraîné des vagues de pertes d’emplois.

Cependant, gravir à nouveau cette colline sera probablement une tâche difficile. Parce que les données de The Mercury News montrent que la Californie a besoin de gagner plus d’un million de nouveaux emplois juste pour revenir là où les choses étaient. Une tâche rendue d’autant plus difficile, bien sûr, que le chômage reste élevé.

Post-scriptum

En outre, l’une des choses les plus extraordinaires concernant le taux de chômage actuel en Californie est la suivante. La Californie ne représente qu’un peu moins de 12% de l’ensemble de la population active américaine. Mais la semaine dernière ? L’État représentait un peu moins de 30% de toutes les demandes de chômage déposées à l’échelle nationale.

Dans l’ensemble, l’économie américaine a créé quelque 235 000 emplois en août. C’était le plus bas total de nouveaux emplois en plus de six mois. Les facteurs blâmés pour cette tendance incluent tout, des ralentissements d’activité aux travailleurs quittant leur emploi. Une partie de ces arrêts ayant lieu, bien sûr, par crainte de contracter le coronavirus.