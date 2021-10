Le taux de chômage grimpe à 8,86%

Le taux de chômage rural a atteint 9,48 % pour la semaine terminée le 10 octobre, contre 6,99 % il y a une semaine.

Mené par une forte augmentation de 249 points de pourcentage du taux de chômage en milieu rural, le taux de chômage en Inde a grimpé à 8,86% pour la semaine se terminant le 10 octobre, contre 7,56 % une semaine plus tôt, selon les données compilées par le Center for Monitoring Indian Economy (CMIE).

« L’augmentation du chômage s’est produite dans l’Inde rurale la semaine dernière. Mais, ce n’est pas une question très préoccupante parce que la participation de la main-d’œuvre et le taux d’emploi ont augmenté dans l’Inde rurale. Le taux d’emploi est passé de 37 % la semaine précédente à 38 %. Dans l’Inde urbaine, alors que le taux de chômage a un peu baissé, le taux d’emploi a également baissé un peu. C’est un peu inquiétant. Mais, l’Inde rurale offre un confort », a déclaré Mahesh Vyas, directeur général et PDG de CMIE.

Le taux de chômage rural a atteint 9,48 % pour la semaine terminée le 10 octobre, contre 6,99 % il y a une semaine. Incidemment, la demande d’emplois dans le cadre du Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), tel que récemment rapporté par FE, était au plus bas depuis 17 mois en septembre.

En revanche, le taux de chômage urbain a baissé au cours de la semaine à 7,5% contre 8,73 % il y a une semaine.

Le professeur XLRI et économiste du travail KR Shyam Sundar a déclaré que plus que le secteur formel, le secteur informel a été le moteur de l’emploi dans les zones urbaines ces derniers temps, mené par le secteur de la vente au détail et, espérons-le, la tendance se poursuivra jusqu’à la fin de l’année.

Dans l’ensemble, le taux de chômage a atteint son récent pic de 14,73% pour la semaine terminée le 23 mai. Alors que l’impact du virus s’estompait et que les restrictions à la mobilité se sont atténuées, le taux de chômage global a commencé à baisser.