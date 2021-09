Le taux de chômage le plus bas en 7 semaines

Le scénario de l’emploi a été plutôt volatil ces dernières semaines.

Le taux de chômage est tombé à son plus bas niveau en sept semaines à 7,35 % sur une baisse de 211 points de base du chômage rural à 6,51 % pour la semaine terminée le 12 septembre 2021, par rapport à la semaine précédente, selon les données compilées par le CMIE. Le chômage urbain, cependant, a légèrement augmenté à 9,2 % pour la semaine terminée le 12 septembre contre 8,92 % une semaine plus tôt.

Le scénario de l’emploi a été plutôt volatil ces dernières semaines. Contrairement à la semaine de déclaration où le taux de chômage urbain a augmenté et le taux rural a diminué au cours de la semaine précédente ; au cours de la semaine terminée le 5 septembre, le taux de chômage urbain a baissé, mais le taux de chômage rural a légèrement augmenté.

Le taux de chômage a atteint son récent pic à 14,73% pour la semaine terminée le 23 mai. Alors que l’impact du virus s’estompait et que les restrictions à la mobilité se sont atténuées, le taux de chômage global a commencé à baisser. Ces derniers temps, le taux était le plus bas à 5,98 % pour la semaine terminée le 18 juillet. En août 2021, le taux de chômage mensuel est passé à 8,3 % contre 7 % en juillet. Le taux d’emploi est passé de 37,4% en juillet à 37,2% en août et l’emploi en termes absolus est passé de 399,7 millions en juillet à 397,8 millions. Sur une base nette, 1,9 million d’emplois ont été perdus au cours du mois et la plupart des emplois perdus étaient essentiellement des emplois agricoles.