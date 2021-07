Le taux de chômage tombe à 7,3% alors que l’Inde se débloque

Pour la semaine terminée le 4 juillet, le taux de chômage dans les zones rurales et urbaines a diminué à 6,71 % et 8,57 %, respectivement, contre 8,98 % et 8,6 % la semaine précédente.

Alors que les restrictions à la mobilité se sont assouplies, le taux de chômage a encore baissé à 7,3 % pour la semaine se terminant le 4 juillet, contre 8,72 % la semaine précédente et 9,35 % pour la semaine se terminant le 20 juin, selon le Center for Monitoring Indian Economy (CMIE) .

Le taux de chômage était de 7,4 % pour la semaine terminée le 25 avril et de 8,16 % le 4 avril. La deuxième vague de la pandémie de Covid-19 a frappé début avril de cette année. Ces derniers temps, le taux de chômage a atteint son pic à 14,73 % le 23 mai.

Ces derniers temps, le taux de chômage le plus élevé dans les zones rurales était de 14,34% pour la semaine terminée le 16 mai. Dans les zones urbaines, le plus élevé récent a été enregistré le 30 mai à 17,88 %.

Suite au déblocage progressif des activités économiques, le taux de chômage mensuel est également tombé à 9,17% en juin contre 11,9% en mai. La deuxième vague de Covid a entraîné une augmentation soudaine du taux de chômage en Inde de 7,97 % en avril.

Cependant, dans un article récent, le directeur général et PDG de CMIE, Mahesh Vyas, a déclaré: «L’emploi est passé de près de 375 millions en mai à 383 millions en juin 2021, soit 7,8 millions d’emplois supplémentaires. C’est une expansion substantielle, mais c’est encore une reprise très partielle. »

Comme lors de la première vague de blocages de Covid-19, le plus gros impact sur l’emploi de la deuxième vague (avril et mai 2021) a été celui des petits commerçants et des journaliers. Ils ont perdu 17,2 millions d’emplois en avril et mai 2021. Les salariés ont perdu 3,2 millions d’emplois et les entrepreneurs ont perdu 5,7 millions de plus. L’agriculture a absorbé 3,4 millions de ces pertes.

“Les 7,8 millions d’emplois réparés en juin 2021 se trouvaient essentiellement en Inde urbaine et la plupart étaient des employés salariés de l’Inde urbaine”, a déclaré Vyas.

