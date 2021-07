Le taux de chômage tombe à son plus bas niveau en six mois à 5,98 %

Par conséquent, un an après le début de Covid, l’Inde s’est retrouvée avec un déficit de 6,3 millions d’emplois. »

Le taux de chômage est tombé à son plus bas niveau en six mois à 5,98 % pour la semaine se terminant le 18 juillet après avoir grimpé à 7,64 % la semaine précédente. Au cours de la semaine se terminant le 18 juillet, le taux de chômage a baissé à la fois dans les zones urbaines et les zones à 7,9% et 5,1% contre 8,9% et 7,06%, respectivement, la semaine précédente, selon le Center for Monitoring Indian Economy (CMIE)

Le directeur général et PDG de CMIE, Mahesh Vyas, a déclaré : « Il est encourageant de voir le taux de chômage baisser au cours de la semaine se terminant le 18 juillet, car il s’accompagne d’un taux de participation au travail (LPR) presque stable et d’une augmentation saine du taux d’emploi de 37,5 % en la semaine précédente à 38 % la semaine dernière. Pour la semaine terminée le 4 juillet, le taux d’emploi était de 36,6 %.

Le LPR est une proportion spécifique à l’âge entre les personnes qui travaillent ou recherchent activement un travail et la population totale dans le groupe d’âge actif, généralement 15 ans et plus. Le taux de chômage est un rapport entre les personnes qui n’ont pas actuellement d’emploi mais qui en recherchent activement un et la population active totale.

Le taux de chômage mensuel en juin est tombé à 9,17 % contre 11,9 % en mai de cette année. Dans un article récent, Vyas a écrit : « L’emploi au cours du trimestre clos en mars 2020 était de 406 millions. Au cours du trimestre clos en mars 2021, l’emploi est estimé à 399,7 millions. Par conséquent, un an après le début de Covid, l’Inde s’est retrouvée avec un déficit de 6,3 millions d’emplois. »