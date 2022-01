Le taux de COVID dans l’État de New York atteint un nouveau sommet au début du nouvel an

Plus de 85 000 personnes ont été testées positives pour le coronavirus dans tout l’État le dernier jour de 2021, soit une augmentation de plus de 10 % par rapport à la veille, selon le gouvernement de New York. Kathy Hochul dit samedi.

Hochul a rapporté dans un communiqué que les résultats positifs du test COVID-19 ont atteint 85 476 vendredi, ainsi que 88 décès supplémentaires.

Les tests sont un outil clé pour assurer la sécurité de nos communautés et de plus en plus de tests arrivent chaque jour dans l’État de New York.

Nous avons déjà reçu plus de cinq millions de tests à distribuer aux écoles – une partie des 37 millions que nous avons obtenus pour aider à augmenter la capacité de test dans notre État. pic.twitter.com/gkX3OuzL9w – Kathy Hochul (@GovKathyHochul) 1er janvier 2022

L’escalade continue des résultats des tests positifs a porté le taux de tests positifs à 22,2% et la moyenne sur sept jours à près de 20%, a indiqué l’État.

New York rapporte que le nombre total de décès dans l’État depuis le début de la pandémie est passé à 61 242. Le nombre de patients hospitalisés est passé à 8 451 vendredi, soit une augmentation de 532 par rapport à la veille.

Un membre du personnel médical prépare le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 le 21 janvier 2021. (AP Photo/Jae C. Hong, File)

Les décès continuent de se produire même si l’État rapporte que 89,2% des New-Yorkais âgés de 18 ans et plus ont reçu au moins une injection de vaccin.

Hochul a exhorté toute personne qui n’a pas reçu de deuxième ou de troisième vaccin à le faire dès que possible.

