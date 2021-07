Le taux de créances douteuses des banques coopératives de district atteint 12,6 % : FM Nirmala Sitharaman

in

En revanche, le taux de créances douteuses des banques commerciales programmées s’élevait à 7,5% en mars 2021, après avoir diminué par rapport à 8,4% un an auparavant, a indiqué la RBI dans son dernier rapport ce mois-ci.

Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré mardi au Rajya Sabha que les créances douteuses brutes des banques coopératives centrales de district (DCCB) étaient parmi les plus élevées du système bancaire, à 12,6% (’35 298 crore) de leurs avances en mars 2020.

Le ministre a déclaré que les actifs non productifs bruts (NPA) des banques coopératives urbaines (UCB) restaient également élevés à 11,3% (Rs 35 528 crore) à la fin de mars 2021. Cependant, les NPA bruts des co-États les banques opérationnelles étaient à hauteur de 6,7% (13 477 crores de roupies) en mars 2020, a déclaré Sitharaman dans un communiqué à la Chambre haute.

En revanche, le taux de créances douteuses des banques commerciales programmées s’élevait à 7,5% en mars 2021, après avoir diminué par rapport à 8,4% un an auparavant, a indiqué la RBI dans son dernier rapport ce mois-ci.

Les finances des banques coopératives ont fait l’objet d’un examen minutieux récemment après que le gouvernement a séparé le département de la coopération du ministère de l’Agriculture pour en faire un ministère à part entière dirigé par Amit Shah. Avant cela, les affaires du secteur coopératif étaient au centre de l’attention à la suite de la crise de la Punjab Maharashtra Co-operative (PMC) Bank en 2019. Cela avait incité le gouvernement à modifier la loi sur la réglementation bancaire pour habiliter la RBI à réglementer plus efficacement les banques coopératives. L’idée était de mieux protéger les intérêts des déposants et d’éviter à l’avenir une crise semblable à celle de PMC Bank.

Citant les dernières données, Sitharaman a déclaré qu’il existe 34 banques coopératives d’État, 351 DCCB et 1 534 UCB dans le pays.

Séparément, les données de la RBI montrent qu’en mars 2020, l’Inde comptait jusqu’à 97 006 banques coopératives rurales – qui comprennent à la fois des banques coopératives d’État et des DCCB, ainsi qu’un grand nombre de sociétés de crédit agricole primaires.

Dans une réponse écrite au Rajya Sabha, le ministre d’État aux Finances, Bhagwat Karad, a également déclaré que jusqu’à 28 UCB sont placées sous les directives globales de la RBI, en vertu desquelles elles ne peuvent s’acquitter de leurs obligations sans l’approbation de la centrale. Banque.

Les actifs des UCB s’élevaient à Rs 6,5 lakh crore en mars 2021, tandis que leur portefeuille de prêts valait Rs 3,1 lakh crore, a déclaré Sitharaman, citant les données de la RBI. De même, selon les données provenant de Nabard, les actifs des banques coopératives d’État et des DCCB s’élevaient à Rs 3,4 lakh crore et Rs 5,4 lakh crore, respectivement, en mars 2020. De même, leurs prêts s’élevaient à Rs 2 lakh. crore et Rs 2,8 lakh crore, respectivement.

De nombreuses coopératives, en raison de leur structure opaque et de leurs graves problèmes de gouvernance, auraient longtemps été utilisées pour canaliser de l’argent noir.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.