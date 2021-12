Le taux de croissance du portefeuille de prêts de microfinance reste modéré au deuxième trimestre ; les décaissements bondissent de 142% QoQ

En termes de décaissements, le secteur a enregistré une croissance en valeur de 142 pour cent au cours du deuxième trimestre de l’exercice 22. (Image : Pexels)

Crédit et financement pour les MPME : Crédit et financement pour les MPME : le portefeuille de prêts bruts (GLP) du secteur de la microfinance a augmenté de 5,75 % en glissement annuel en septembre 2021, tandis que la croissance du deuxième trimestre (juillet-septembre) s’est établie à 2,1 % par rapport au premier trimestre du premier trimestre. exercice en cours 2021-22. L’encours du portefeuille est passé de 235,4 crores de Rs en septembre de l’année dernière et de 243,8 crores de Rs en juin 2021 à 249 crores de Rs en septembre 2021. Les données étaient basées sur le rapport du deuxième trimestre sur le secteur de la microfinance en Inde par Crif MicroLend. Cependant, le taux de croissance annuel de près de 6 pour cent a été modéré depuis septembre de l’année dernière avec une croissance de 5,8 pour cent.

Les banques ont continué de dominer le marché avec une part de portefeuille de 40,7 pour cent qui est restée stable par rapport à l’année dernière, tandis que les sociétés financières non bancaires-institutions de micro-finance (IMF NBFC) avaient une part de 32 pour cent avec une croissance de 8 pour cent en QoQ en GLP par rapport à 0,6 pour cent pour les banques et 1,7 pour cent pour les petites banques de financement (SFB).

Cependant, la croissance des BPL en glissement annuel était de près de 17% pour les NBFC et de 5,5% pour les banques, tandis que les SFB ont connu une décroissance de 11%. Le secteur de la microfinance prête aux entrepreneurs, aux petites entreprises et aux particuliers qui ont des difficultés à accéder aux services financiers formels.

« La raison de la faible croissance des BPL en glissement annuel dans la microfinance était due à la délinquance élevée que les institutions de microfinance (IMF) ont connue l’année dernière en raison de la pandémie et elles augmentent progressivement leur portefeuille. Mais nous constatons également que le pourcentage de prêts à faible coût est plus élevé qu’auparavant. Cependant, la taille moyenne du billet du prêt a diminué. » Vipul Jain, vice-président – Gestion des produits et intelligence d’affaires, CRIF High Mark, a déclaré à Financial Express Online.

Il est important de noter que les défauts de paiement anticipés (en retard de plus de 30 jours) ont montré une amélioration, passant de 15 % au cours du trimestre de juin à 10,4 % en septembre, tandis que les défauts de paiement plus importants (en retard de plus de 90 jours) sont restés stables à 3,3 % de juin à septembre. Cependant, la délinquance sur plus de 180 jours a continué d’augmenter, passant de 3,2 % en septembre 2020 et 6,9 % en juin 2021 à 8 % en septembre 2021. Les radiations ont augmenté d’environ 3,1 % en septembre de l’année dernière et de 5 % en juin. à 5,1 pour cent en septembre de cette année.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

« Pour améliorer la reprise l’année dernière, les IMF ont décaissé davantage de prêts à faible coût pour les aider dans leurs besoins de trésorerie envers la clientèle existante. En ce qui concerne le segment, les 90+ jours de retard (DPD) sont un segment très stable avec environ 3 % de délinquance depuis quelques années maintenant. Les 180 + délinquances que nous connaissons actuellement, mais si vous regardez les tendances, cela correspondra à ce qu’elles étaient – ​​300 % dans l’ensemble », a ajouté Jain.

Les prêts d’un montant compris entre 30 000 et 50 000 Rs avaient la part maximale en valeur et en volume de 43 % et 39 % respectivement en septembre 2021. D’autre part, les prêts d’un montant inférieur à 15 000 Rs avaient la part la plus faible par valeur de 3,3% tandis que les prêts de plus de Rs 1 lakh avaient la part la plus faible en volume de 0,9%. La part des banques avait diminué de 11 % pour les prêts de plus de 50 000 roupies, tandis que celle des IMF NBFC avait augmenté de 9 % et pour les SFB avait diminué de 1 % en glissement annuel en septembre 2021.

En termes de décaissements, le secteur a enregistré une croissance de 142 pour cent en valeur au cours du deuxième trimestre de l’exercice 22 et une croissance de 147 pour cent du nombre de prêts décaissés. « Non seulement les petites entreprises, mais aussi les institutions de microfinance prêtant à ces entreprises ont subi de lourdes pertes en raison de la deuxième vague de COVID 19 au premier trimestre de l’exercice 22. Alors que les effets continuent de perdurer, le deuxième trimestre a marqué un revirement pour l’industrie de la microfinance avec une augmentation des décaissements. Cependant, les prêteurs doivent toujours être prudents quant à la qualité des actifs », indique le rapport.

« Les programmes gouvernementaux ont une corrélation directe et réconfortante avec la performance des prêts. Lorsque le gouvernement propose un moratoire, le segment de la microfinance en est le bénéficiaire direct », a déclaré Jain en réponse à bénéficier de programmes tels que le programme de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.